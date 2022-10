Secretaria de Saúde retoma atendimentos médicos na Comunidade Rural da Boca da Mata

A Secretaria Municipal de Saúde retomou os atendimentos médicos do projeto Conexão Rural na Comunidade da Boca da Mata. As consultas, realizadas na Escola Municipal José Bento, buscam oferecer mais acesso à saúde, além de uma proximidade maior com os pacientes. As primeiras consultas dessa retomada foram realizadas nesta quarta-feira (5).

A dona de casa Eremilza Maria de Jesus aproveitou a oportunidade para se consultar e levar uma de suas filhas. “Está sendo muito bom. Já tem um tempo que eu estou querendo me consultar, ir à cidade, e até hoje não tive a oportunidade. Antes eu tinha essa dificuldade, porque para estar indo era preciso me levantar mais cedo lá na roça e pegar ônibus. Aqui é mais fácil para nós, mais perto e mais prático”, conta.

A Secretária Municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, reitera sobre a ampliação do acesso à saúde que tem sido realizada pela gestão. “Esses atendimentos vêm colaborar com esse pensamento, com essa diretriz. A intenção é garantir o acesso a qualquer tipo de população, seja ela urbana ou rural”, destaca.

Atendimentos



Os atendimentos do projeto Conexão Rural são realizados de acordo com um cronograma de datas estabelecido, sempre das 8h às 14h. Entre as modalidades oferecidas estão a de clínico geral, voltada a atendimentos como queixas de dores e sintomas gerais, consultas de puericultura (crianças e adolescentes), atendimento às gestantes, além de palestras e demais orientações. É necessário que o paciente chegue até às 10h da manhã para a realização do cadastro das fichas e pré-consultas.

Já para atendimentos como visitas domiciliares a pacientes acamados e de alto risco e coleta do exame citopatológico (preventivo do colo de útero), é preciso realizar o agendamento pelo WhatsApp (34) 9.9302-2190, com pelo menos 48h de antecedência.

Para qualquer procedimento, o cidadão deve comparecer portando o Cartão do SUS, RG, CPF ou Certidão de Nascimento e o Cartão de Vacina (se tiver).

Cronograma de atendimentos – Conexão Rural



– Boca da Mata (Escola Municipal José Bento): 26/10, 16/11, 30/11 e 14/12.

– Itaipu (ESF Itaipu): 19/10, 09/11, 23/11 e 07/12.