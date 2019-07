Secretaria esclarece demandas do vereador Raphael Rios sobre as Unidades de Saúde

Durante audiência pública com a Secretaria Municipal de Saúde, realizada nesta quarta (10), que apresentou o relatório de ações referente ao 1° quadrimestre de 2019, o vereador Raphael Rios apresentou dois questionamentos à secretária Diane Dutra.

O primeiro foi em relação à reforma geral da Unidade de Saúde Sul (Unisul), na Vila Silvéria, que está fechada desde janeiro. O vereador foi informado de que as obras se iniciaram no dia 6 de julho e deve ser concluída de 3 a 4 meses.

A secretária informou ainda que o projeto de reforma da Uninorte, no bairro Urciano Lemos, já está concluído e será licitada em breve. Ela acrescentou ainda que está em andamento o projeto de reforma da Unileste, no bairro Santo Antônio.

A segunda demanda foi a criação de uma equipe permanente para realizar manutenção nas Unidades de Saúde, garantindo melhor conservação e funcionamento desses espaços depois que forem reformados. Iniciativa semelhante à Secretaria de Educação, que criou equipe para cuidar das escolas e creches do município.

Diane informou que a equipe permanente está em estruturação e posteriormente será aberta licitação para aquisição dos materiais necessários. Ela considera essa iniciativa primordial para o bom funcionamento e atendimento das Unidades de Saúde.

Raphael Rios entregou à secretária Diane Dutra, em agosto de 2018, um relatório de fiscalização para a reforma de todas as Unidades de Saúde, além de demandas de servidores do setor. A primeira unidade a receber intervenções foi a Unisa, no bairro São Geraldo.