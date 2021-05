Secretária interina de Saúde de Araxá é efetivada no cargo

A enfermeira Lorena de Pinho Magalhães foi efetivada no cargo de secretária municipal de Saúde nesta quarta-feira (26). Ela ocupava a pasta interinamente há quase 60 dias. A nomeação será publicada no Diário Oficial do Município (Doma) desta semana. Lorena é formada em Enfermagem e possui especialização em Urgência e Emergência, com Gestão em Pronto Atendimento; Enfermagem do Trabalho e Gerência em Saúde Pública.

Servidora pública há 11 anos, Lorena coordenou a Unidade de Saúde Referência no Combate à Covid-19 (Unisul), e possui experiência na gestão de Unidades Básicas de Saúde do município, equipes da Estratégia de Saúde da Família (PSF), Serviço de Epidemiologia, dentre outras áreas do serviço público de saúde.

Durante o período de interinidade, Lorena realizou diversas mudanças em busca de um melhor atendimento à população e ampliação dos serviços prestados, principalmente, no combate à pandemia da Covid-19.