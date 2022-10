Secretaria Municipal de Educação premia projetos inovadores de professores executados no período pós-pandemia

Durante a pandemia, a rotina dos alunos nas escolas foi alterada. Nesse período, a educação precisou se reinventar. Por isso, para aliviar as consequências desse “novo normal”, professores da Rede Municipal de Educação participaram do projeto ‘Práticas Pedagógicas Exitosas: Novos Tempos, Novos Jeitos de Ensinar e Aprender’. A iniciativa teve como objetivo ressaltar, evidenciar e valorizar o conteúdo pedagógico promovido pelos professores em seus núcleos escolares.

Para reconhecer os profissionais que tiveram iniciativas inovadoras durante a pandemia, a Secretaria Municipal de Educação realizou, nesta quarta-feira (7), a premiação dos professores que foram destaque com seus projetos.

O evento foi realizado no auditório da Associação Comercial e Industrial de Araxá (Acia), e contou com a presença de diretores, supervisores, coordenadores, além da participação dos alunos do Coral Aziz Canta, sob a coordenação da professora Adriana Medeiros e dramatização da aluna Francisca Garcia da aluna Francisca Garcia.

A comissão julgadora dos projetos foi composta pelo professor Daniel Machado e pela representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Mônica Faria.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, destaca a importância desse reconhecimento. “Foi um trabalho fantástico. É muito gratificante ver os professores desenvolvendo ideias que vão para além da sala de aula. Por meio dessas iniciativas, foi possível compartilhar experiência da educação com todos os profissionais e a premiação vem para engrandecer e realmente reconhecer o esforço de cada um”, reforça.

Premiados



Categoria 1: Ensino Fundamental Anos Finais – Regular



– 1º Lugar – Projeto Português com Artes: Professora Rosimere Felipe Raimundo Ribeiro (E.M. Professora Leonilda Montandon);

– 2º Lugar – Projeto Ciências na Prática: Professora Janaina Pifane Silva (E.M. Antônio Augusto de Paiva e E.M. Aziz J. Chaer);

– 3º Lugar – Projeto Eu Cuido de Você, Você Cuida de Mim e Nós Cuidamos de Todos: Professor Danilo Domingos Borges (E.M. Professora Auxiliadora Paiva);

– 4º Lugar – Projeto Conhecendo a Nossa Escola Através da História: Professora Maria Lúcia dos Santos (E.M. Padre Inácio);

– 5º Lugar – Projeto O Fazer Pedagógico Pós-pandemia: O Valor do Trabalho em Equipe: Professora Cleuza Maria Gomes Jarussi (E.M. José Bento).

Categoria 2 – Ensino Fundamental – Ensino de Jovens e Adultos



– 1º Lugar – Projeto É Tempo de Aprender: Professora Rosimere Felipe Raimundo Ribeiro (E.M. Professora Auxiliadora Paiva);

– 2º Lugar – Projeto Trabalho: Cidadania e Dignidade de Vida: Professora Vivian das Graças Sardinha (E.M. Professora Leonilda Montandon);

– 3º Lugar – Projeto O Uso da Tecnologia para Informar e Comunicar: Professora Elaine Teodoro (E.M. Agar de Affonseca e Silva);

– 4º Lugar – Projeto EJA: Emancipação Sim! Evasão Não!: Professora Ana Lúcia Oliveira (E.M. Professora Leonilda Montandon);

– 5º Lugar – Projeto Falar com Amor, Ensinar com Sabedoria: Professor Adilson de Jesus (E.M. Alice Moura).