Secretaria Municipal de Educação se reúne com pais de alunos para esclarecer convênio com o Ceist

A Secretaria Municipal de Educação realizou reuniões com pais e responsáveis pelos alunos que estudam no Centro de Educação Infantil Santa Terezinha (Ceist), que é conveniada com o Município, para esclarecer sobre a mudança no atendimento da instituição para o ano letivo de 2023.

Nos encontros promovidos nesta terça (14) e quarta-feira (15), a secretária Zulma Moreira relatou que no período de preenchimento de informações do Censo Escolar (quando é registrada a proposta de trabalho para o ano seguinte), a direção do Ceist optou pelo atendimento em período parcial, ou seja, meio período, contemplando o ensino regular.

De acordo com a secretária, essa decisão por ofertar período parcial de atendimento é de responsabilidade da escola por razões administrativas e de gestão interna.

Outra questão esclarecida foi quanto ao repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). “Esse repasse do Município para as escolas conveniadas é estabelecido com base em um plano de trabalho apresentado pela escola, que precisa ser rigorosamente cumprido e com prestação de contas aprovada para garantir a regularidade dos repasses”, disse.

A Prefeitura de Araxá manteve a parceria com o Ceist garantindo o atendimento e a gratuidade do ensino regular da Educação Infantil a todas as crianças matriculadas para o ano letivo de 2023 na instituição.