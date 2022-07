Secretaria Municipal de Saúde descentraliza vacinação contra a Covid a partir de 18 de julho para três Unidades de Saúde

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 em Araxá, a Secretaria Municipal de Saúde passa a aplicar, a partir de 18 de julho, o imunizante contra essa doença exclusivamente em três Unidades de Saúde – Unileste, Unicentro e Uninordeste.

Já as vacinas do calendário de rotina e campanhas sazonais seguem sendo feitas nessas três unidades e também na Unisa, Uninorte, Unioeste, Unisul e Estratégia de Saúde (ESF) do bairro Max Neumann.

A ideia, segundo explica a secretária Cristiane Gonçalves Pereira, é facilitar o acesso do imunizante à população. “Quando aconteceu de centralizar a distribuição da vacina Covid-19, precisávamos de um espaço maior para atender a demanda. Agora, a descentralização faz com que a vacinação contra a Covid-19 fique mais próxima da população e elas ficarão mais estimuladas a buscar pelas doses de reforço”, explica a secretária.

Segundo cronograma estipulado pela secretaria, a Unicentro e Uninordeste vão realizar qualquer etapa (1ª, 2ª, 3ª e 4ª dose) voltado ao público a partir de 12 anos, de segunda a sexta, das 8h às 16h30.

Já a Unileste vai realizar a vacina pediátrica às terças e quintas, das 8h às 13h. A secretária explica que a concentração da vacinação contra a Covid-19 para as crianças nesses dois dias da semana é para evitar a perda de vacina. “Cada frasco da vacina Pfizer ou CoronaVac pediátrica contém 10 doses. Se a gente centraliza só nesses dias, as chances de sobrar vacina e perder são menores”, esclarece.

No ato de vacinação, será exigido o Cartão de vacina original e documento pessoal com CPF ou cartão SUS. Não será necessário apresentação de xerox (cópia) de documentação.

Até esta sexta (15), a vacinação segue sendo realizada no Sesc, Unicentro e Unisa, conforme cronograma divulgado no site ( www.araxavacina.com.br/cronograma ) e nas redes sociais da Prefeitura de Araxá.