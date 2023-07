Secretaria Municipal de Saúde oferece testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), oferece gratuitamente à população testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite, de forma individual e sigilosa.

A coordenadora do CTA, Roberta Duarte da Silva, afirma que o diagnóstico precoce faz toda a diferença para o tratamento dessas doenças. “Somente em 2023 já foram registrados 253 casos de sífilis,19 de Aids e quatro de hepatite C. O diagnóstico precoce é fundamental para que o tratamento seja realizado com sucesso”, explica.

A sífilis pode ser transmitida por relação sexual sem camisinha com uma pessoa infectada ou para a criança durante a gestação ou parto. A doença é causada pela bactéria Treponema pallidum e, se não tratada a longo prazo, pode atingir órgãos vitais e levar a sequelas irreversíveis.

A Aids é causada pelo Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV), transmitido por via sexual, por meio de contato com sangue contaminado, e também pode ser transmitido da mãe para o filho na gestação, parto ou durante a amamentação. Se não tratado, o HIV é quase universalmente fatal, porque ele eventualmente destrói o sistema imunológico.

A hepatite B é transmitida via sexual e por meio de contato com sangue contaminado. Já a hepatite C é transmitida por meio de compartilhamento de seringas, agulhas, lâminas de barbear, alicates de unha e outros objetos que furam ou cortam.

“Para chamar a atenção sobre a importância da prevenção, o CTA realiza durante todo o ano várias atividades como a divulgação de materiais informativos, orientação à população, distribuição de preservativos, coleta de testes rápidos, capacitações, simpósios e palestras nas escolas, empresas privadas e Unidades de Saúde”, conclui a coordenadora do CTA.

Os testes são realizados no CTA, que fica na rua Calimério Guimarães (anexo ao Laboratório Municipal), nº 850, Centro. Os exames são realizados às segundas, quartas e quintas-feiras, das 7h às 8h.