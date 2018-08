Sede definitiva da Escola Alice Moura é inaugurada com festa

A Prefeitura de Araxá inaugurou, na sexta-feira (17), o prédio definitivo da Escola Municipal Alice Moura, com toda a estrutura necessária para que os alunos tenham um ensino de qualidade, com dependências físicas que oferecem um ambiente moderno para a aprendizagem.

O novo prédio possui 4,4 mil m², com 12 salas de aula, uma área de educação física, acessibilidade para portadores de necessidades especiais, salas multiuso, biblioteca, diretoria, secretaria, refeitório, cozinha, estacionamento com piso intertravado (feito em blocos de concreto que se mantêm coesos unicamente pelo atrito entre as peças), área de carga e descarga, quadra poliesportiva, cobertura de estrutura metálica de 1.050 m², coordenação e espaços para aulas de arte e inclusão.

A Alice Moura existe há 52 anos e até então nunca havia tido sede própria. A diretora Vanilda Maria de Souza Carvalho, informa que receber o prédio representa muita coisa. “Os benefícios são incalculáveis, uma sede ampla como esta leva os profissionais a serem mais motivados.”

Maria Nely Neves Guimarães, neta de Alice Moura, conta que para a família é uma homenagem muito importante. “Minha avó dedicou sua vida a educação e para nós este é um reconhecimento, é coroar o trabalho de uma vida inteira.”

A escola é utilizada desde o início do segundo semestre e atende 325 alunos de 6 a 10 anos. Odinei Fernando de Oliveira, pai da Isabela, que tem 10 anos e estuda no 5º ano, conta que é uma satisfação muito grande ver a filha estudando em uma escola nova, instalada perto de casa.

De acordo com a secretária de Educação, Gessy Glória Lemos, esta é oitava escola construída pela Administração Municipal. “É uma obra de estrutura completa para atender as necessidades das crianças e vai ser a sede permanente da escola que perambulou pela cidade e ocupa hoje o seu sexto endereço.”

Representando a Câmara de Vereadores, o presidente Fabiano Santos Cunha, enalteceu a importância da escola. “A entrega desta obra marca a história da região não apenas pela beleza arquitetônica, mas pelo carinho e amor empreendido em cada detalhe da construção.”

O prefeito Aracely agradeceu a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) pela parceria na construção da escola e ressaltou que a Administração Municipal buscou um nome que é uma referência no ensino, na cultura e na vontade de através do ensino melhorar a vida como fez a professora Alice Moura.

“Lamentavelmente o ensino no país e no estado passa por um momento extremamente difícil, de recessão, em descompasso com vontade de ensinar. Mas uma nova realidade haverá de surgir para que assim como nesta escola, nossos educadores mostrem para as crianças os caminhos do futuro”, destacou.