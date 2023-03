Semana da Água: Dia D realiza mutirão de limpeza e plantio de mudas na Matinha do Bairro Francisco Duarte

Em comemoração à Semana da Água, Araxá recebe diversas ações alusivas ao tema. No sábado (18), foi promovido o Dia D com Mutirão de Limpeza e Plantio de Mudas Nativas na Matinha do bairro Francisco Duarte.

Mais de 50 pessoas participaram entre servidores do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA), integrantes do Coletivo Local de Meio Ambiente (Colmeia) da Copasa, colaboradores da Companhia Mineradora do Pirocloro de Araxá (Comipa) e moradores.

As atividades seguem até 23 de março com palestras em escolas e visita monitorada.

Programação

18/03 – Dia D do Mutirão de Limpeza e plantio de mudas na Matinha do Bairro Francisco Duarte, a partir das 8h;

20/03 – Palestra nas Escolas Loren Rios Feres e Polivalente;

21/03 – Palestra na Escola Professora Leonilda Montandon (Caic) e Colégio Atena;

22/03 – Visita de alunos de escolas públicas à sede da Copasa;

23/03 – Palestra na Escola Municipal Antônio Augusto de Paiva.