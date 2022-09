Semana da Criança com a Truppe Encantada em Araxá

Uma programação especial para crianças e adolescentes será realizada nos dias 9, 12 e 16 de outubro através do palco móvel da Truppe Encantada – Arte & Ação, que promete levar música, teatro, brincadeiras, fantasias, gincanas culturais, exposições e muita alegria a todos presentes!

Um palco móvel foi adaptado em um trio elétrico para as apresentações que irão acontecer em pontos distintos da cidade:

09/10 – 8h às 14h – Praça Lago Norte do Barreiro

12/10 – 8h às 14h – Paróquia Sagrada Família – Vila Silvéria

16/10 – 8h às 14h – Estacionamento do Uniaraxá – S. Geraldo

A programação, que acontece sempre com entrada livre e gratuita, começa com o cortejo circense do trio elétrico pela região em que o evento irá acontecer, seguido pelo aquecimento das crianças com os “Super Heróis da Truppe”. As apresentações teatrais “Brincando com o tempo”, “Teatro da Truppe Encantada” e “Patuscadas e Presepadas” levam todos ao mundo da imaginação. Em seguida serão realizados os concursos e premiações do “Microfone Aberto” e “Gincana Cultural” com a participação de alunos de escolas públicas e de crianças e adolescentes da comunidade araxaense que realizar previamente as inscrições para as suas apresentações. Estas inscrições podem ser feitas na Associação do Câncer de Araxá, na R. Thieres Botelho, 179 ou através do Instagram A Truppe Encantada.

O evento também terá a participação especial do “Arachazinho e sua Turma” com palestras sobre a cultura dos povos indígenas, exposições de associações filantrópicas, camarim mágico dente outras atrações especiais para criançada.

A Truppe Encantada – Arte & Ação é realizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial de Cultura e Ministério do Turismo. Conta com o patrocínio master da CBMM e Zema, e patrocínios da Hipper Calçados, Soma Engenharia, Famac, Asserpa Saúde, dentre outras instituições que valorizam e apoiam esta iniciativa.