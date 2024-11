Semana da Criança da Clínica Multidisciplinar da Unimed Araxá promove interação e resgata brincadeiras fora das telas

A Semana da Criança promovida pela Clínica Multidisciplinar da Unimed Araxá (CMU) mobilizou pais, crianças e os profissionais da unidade, criando momentos de interação longe das telas e valorizando a convivência. Segundo a psicóloga Teresinha Aparecida Batista Grizzuti, o evento foi um espaço de resgate das brincadeiras e das interações presenciais. “Outubro, mês das crianças, do autocuidado, mês de realinhar as diferentes formas de cuidar. Temos visto as nossas crianças mergulharem nas telas e nas redes sociais e se distanciarem das relações interpessoais… Pensando em tudo isso surgiu a proposta de fazermos a semana da criança com um espaço de jogos, brincadeiras, onde as crianças e familiares pudessem interagir”, comentou.

Ao longo do ano, a clínica observou os desafios de limitar o uso das mídias digitais e de conscientizar as famílias sobre os riscos e oportunidades que o mundo digital traz. O evento foi desenvolvido para oferecer uma alternativa que promovesse o desenvolvimento das crianças em aspectos sociais, emocionais e pessoais. “Hoje lidamos com um grande número de crianças que rejeitam os limites, que têm dificuldade de lidar com a frustração”, explica a psicóloga.

De acordo com a gerente da CMU, Efigênia de Oliveira, a equipe da clínica se envolveu intensamente para oferecer um ambiente acolhedor e dinâmico. Para ela, o evento foi um sucesso graças ao comprometimento dos funcionários, que participaram com entusiasmo nas atividades propostas, criando um espaço que refletiu a missão da clínica de atender de forma humanizada e empática. “Esse tipo de evento é uma forma de nos conectarmos com as crianças e com os pais de forma mais próxima, fortalecendo nossos laços com eles e mostrando que o cuidado vai além do atendimento clínico”, pontuou.

Para Ana Cristina de Rezende Batista, mãe de João Guilherme, atendido na clínica, a Semana da Criança demonstrou o quanto a equipe da CMU se dedica aos pequenos pacientes. “Na Clínica Multidisciplinar da Unimed, os atendimentos são humanizados e feitos por profissionais capacitados. É um lugar de gente que faz o que ama, faz com amor, acolhem com carinho e distribuem alegria. João é muito feliz aqui e eu só tenho que agradecer por isso”, diz.

Ao final do evento, tanto os profissionais quanto os familiares perceberam os efeitos positivos da iniciativa: as crianças brincaram, fizeram novos amigos e viveram experiências fora do universo virtual, e os profissionais sentiram-se recompensados ao verem o impacto direto que um ambiente de interação e acolhimento pode gerar.