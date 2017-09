“Semana do idoso” reforça atenção à saúde com programação especial nas UBSs

Unisul, Unisa, Uninorte, Unileste e Uninordeste oferecem atividades de 25 a 29 de setembro. Dia Internacional do Idoso é comemorado em 1º de outubro.

A terceira idade ganha atenção especial nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, celebrado em 1º de outubro. De 25 a 29 de setembro, a Prefeitura de Araxá oferece uma programação especial com foco na saúde preventiva e de orientações durante toda a semana.

São oferecidas palestras, atividades físicas, aferição de pressão arterial, teste de glicose, atividade com equipe de saúde bucal e distribuição de panfletos explicativos em cinco UBSs. Nos dias 25,28 e 29, as atividades ocorrem das 8 às 12h, respectivamente, na Unisul, Uninordeste e Unisa. Já nos dias 26 e 27, os eventos ocorrem na Uninorte e Unileste, a partir das 12h.

Referência técnica na saúde do idoso, Sander Carlos de Souza, destaca que o objetivo das atividades é destacar que a saúde vai além da ausência de doenças. “Com essa Semana do Idoso estaremos com enfoque diferente nas atividades físicas, palestras e orientações preventivas. A terceira idade em Araxá já tem várias atividades diferentes nos Estratégia da Saúde da Família (ESFs). Estamos tentando trazer isso para dentro das Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Nosso foco é na prevenção para que a unidade não seja referência somente no tratamento de doenças“, afirma.