Sicredi é a Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil pelo terceiro ano consecutivo

O Sicredi foi reconhecido como a Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil pelo terceiro ano consecutivo, conquistando o 1º lugar no ranking do Great Place To Work® (GPTW) 2026, na categoria Gigantes. O resultado consolida uma trajetória de excelência em gestão de pessoas e reforça o compromisso da instituição com a construção de um ambiente de trabalho baseado na confiança, no desenvolvimento contínuo e no propósito cooperativista.

A cerimônia de premiação foi realizada na noite desta terça-feira (6), em São Paulo, reunindo algumas das principais organizações do país reconhecidas por suas práticas de gestão de pessoas e pela experiência oferecida aos colaboradores.

A conquista mantém o Sicredi na liderança do ranking nacional pelo terceiro ano consecutivo, após alcançar o primeiro lugar também em 2024 e 2025. O reconhecimento reflete uma estratégia que integra desenvolvimento humano, inovação, bem-estar, escuta ativa e oportunidades concretas de crescimento profissional para mais de 50 mil colaboradores distribuídos em todo o país.

Com mais de 10,5 milhões de associados e presença em mais de 2 mil municípios brasileiros, o Sicredi busca reproduzir internamente os mesmos princípios que orientam seu modelo cooperativo de negócios. A instituição reúne mais de 90 cooperativas de crédito, tendo as pessoas como elemento central tanto na relação com os associados quanto na gestão dos colaboradores.

Para Daniele Schmidt, diretora executiva de Pessoas e Cultura do Sicredi, existe uma conexão direta entre a forma como a organização se relaciona com seus associados e com seus colaboradores. “Existe uma coerência entre o que fazemos externamente e o que praticamos dentro da organização. Nosso propósito é levar a prosperidade para as pessoas, o que cria um ciclo virtuoso: o associado reconhece o trabalho realizado, e o funcionário do Sicredi percebe que contribui para o avanço do associado e o fortalecimento da cooperativa.”, afirma.

Segundo a diretora, o reconhecimento é resultado de uma construção coletiva sustentada pela participação das pessoas e pela evolução constante da cultura organizacional. “Receber esse reconhecimento pelo terceiro ano consecutivo é motivo de muito orgulho para todos nós. Essa conquista reflete uma cultura construída coletivamente, sustentada pela confiança, pela escuta e pelo compromisso genuíno de colocar as pessoas no centro. Seguimos evoluindo para oferecer uma experiência cada vez mais positiva para as nossas pessoas colaboradoras porque acreditamos que são elas que tornam possível cumprir nosso propósito de construir juntos uma sociedade mais próspera.”

Seguindo esse propósito, em 2025, o Sicredi investiu R$ 409 milhões em projetos sociais, e distribuiu R$ 3,4 bilhões em resultados para os associados. Nos municípios onde a instituição está presente, o Sicredi contribui para um incremento de até 10% no PIB e de 15% na geração de empregos, segundo pesquisa FIPE/OCB de 2024.

Cultura construída com escuta ativa

A escuta contínua das pessoas é um dos pilares da estratégia de gestão do Sicredi. Em 2026, a Pesquisa de Clima contou com a participação de 93% dos colaboradores, representando mais de 45 mil respondentes. Os resultados servem como base para decisões relacionadas à experiência do colaborador, ao desenvolvimento das lideranças e ao fortalecimento da cultura organizacional.

Entre as iniciativas implementadas a partir desse processo estão a ampliação da frequência das conversas de desenvolvimento entre lideranças e equipes e o fortalecimento de ações voltadas à construção de ambientes de trabalho cada vez mais colaborativos, inclusivos e orientados ao protagonismo das pessoas.

O desenvolvimento profissional é tratado como uma prioridade estratégica. Em 2025, o Sicredi destinou mais de R$ 68 milhões para iniciativas de educação corporativa, fortalecendo programas de formação técnica, comportamental, liderança e governança.

A plataforma Sicredi Aprende é uma das principais ferramentas dessa estratégia. Somente no primeiro semestre de 2026, a plataforma disponibilizou 33 cursos regulatórios, 264 cursos e 124 trilhas de aprendizagem. Ao todo, foram concluídas mais de 800 mil horas de aprendizagem pelos colaboradores.

A valorização das pessoas também se traduz em indicadores de movimentação interna na instituição. Entre setembro de 2025 e agosto de 2026 foram investidos mais de R$ 12 milhões em reconhecimentos salariais.

Tecnologia a serviço das pessoas

A inovação também tem desempenhado papel importante na evolução da experiência dos colaboradores. Atualmente, o Sicredi conta com mais de 300 modelos de Inteligência Artificial em produção e cerca de 26 mil colaboradores utilizam diariamente ferramentas de IA para apoiar suas atividades profissionais.

As aplicações apoiam processos relacionados à análise de clima organizacional, gestão de talentos, aprendizagem, automação operacional e tomada de decisão. Na área de Pessoas e Cultura, a tecnologia auxilia na leitura de grandes volumes de dados, acelerando a identificação de tendências e oportunidades de melhoria para a experiência dos colaboradores.

“Acreditamos que a tecnologia deve estar a serviço das pessoas. O maior valor da Inteligência Artificial está em ampliar capacidades, apoiar decisões e liberar tempo para aquilo que é essencialmente humano: o desenvolvimento, a escuta e o cuidado com as pessoas”, destaca Daniele Schmidt.

Saúde integral e ambiente inclusivo

O Sicredi também mantém uma estratégia estruturada de saúde e bem-estar, contemplando iniciativas voltadas à saúde física, emocional, social e financeira. Entre elas estão serviços de telemedicina, apoio psicológico, terapia continuada e programas especializados de suporte ao colaborador.

A construção de um ambiente mais inclusivo também integra a estratégia de gestão de pessoas da instituição. Atualmente, as mulheres representam 60% do quadro funcional e ocupam 47% das posições de liderança, demonstrando avanços consistentes na ampliação da representatividade em diferentes níveis da organização.

O Sicredi mantém iniciativas voltadas à diversidade, inclusão e equidade, incluindo programas de aceleração feminina, ações afirmativas e estruturas de governança dedicadas ao tema. Segundo a pesquisa certificada pelo GPTW, 92% dos colaboradores afirmam que as ações de diversidade e inclusão são evidentes e aplicadas na prática.

Entre as iniciativas de destaque está o Comitê Mulher, que atua no desenvolvimento de lideranças femininas e no fortalecimento do protagonismo das mulheres nas cooperativas e nas comunidades. Somente em 2025, o programa reuniu 5,3 mil participantes e contribuiu para a eleição de 85 integrantes dos conselhos de administração e fiscais das cooperativas.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 10,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 3 mil agências e presença física em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, o Sicredi oferece uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras para pessoas e empresa.