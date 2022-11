Semana Municipal de Tecnologia, Educação e Inovação promove palestra sobre educação empreendedora

Como manter a curiosidade viva? A Semana Municipal de Tecnologia, Educação e Inovação de Araxá (TEIA) promoveu na noite da última quinta-feira (10), evento que trouxe à tona o potencial humano para o desenvolvimento sustentável promovendo a educação inovadora. Educadores de Araxá participaram da palestra sobre as potencialidades da escola do tempo presente, ou seja, como praticar a Educação Empreendedora frequentemente dentro da sala de aula. A palestra foi ministrada pela mestre em Educação e especialista em Aprendizagem Criativa, Manu Bezerra.

O evento, que aconteceu no Teatro Municipal Maximiliano Rocha, contou com um público atento de educadores e demais profissionais da área, que aproveitaram o bate-papo para receberem dicas inovadoras sobre educação e sobre como manter os alunos engajados nesta era digital. Manu Bezerra destacou as formas de manter a curiosidade viva dentro da sala de aula. “Quem veio prestigiar esse evento, com certeza vai sair com a curiosidade viva! É a oportunidade de trazer novas chaves de leituras para pensar nos cenários do tempo presente. Mais do que trazer respostas, o objetivo principal desse diálogo é provocar perguntas porque é o que realmente move o interesse de aprendizagem dos alunos hoje”, ressaltou a palestrante.

A Lei que instituiu a Semana Municipal de Tecnologia, Educação e Inovação de Araxá é de autoria do vereador Wellington da Bit (PSD) e incentiva os estudantes da rede pública e particular de ensino da cidade a apresentarem soluções para temas que afligem a comunidade. A Secretaria Municipal de Educação é parceira do Projeto que também conta com o importante apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Instituto Apreender e diversas empresas locais. “É um momento de encontro e aprendizagem. Encontramos com os colegas da área, ressignificamos a nossa prática educativa e é claro, que toda a aprendizagem de hoje, vai refletir na escola e diretamente no ensino de nossos alunos”, afirma a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira.

O vereador Wellington Martins falou sobre a importância de uma parceria como essa, em prol da Educação e do Empreendedorismo de Araxá. “A Educação Empreendedora é a única saída porque os professores e alunos precisam estar a cada dia mais preparados para aproveitar oportunidades. E é isso que o mercado, principalmente de tecnologia, faz. Deixar com que as pessoas evoluam de forma rápida e consigam inclusive, se enxergar no futuro como um empreendedor”.