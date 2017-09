Seminário de Câmaras Municipais discute demandas regionais em Araxá

No final da tarde de sexta-feira (15), foi encerrado com o 1º Seminário de Câmaras Municipais do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, realizado no Teatro Municipal de Araxá. Durante a tarde, duas palestras encerraram a maratona de debates promovidos entre os mais de 250 vereadores de 66 cidades que compõe a macrorregião.

O Ministro da Justiça, Torquato Jardim, abriu a tarde de conversas, após a mensagem de boas vindas dada pelo prefeito Aracely de Paula, em nome da cidade. Ele falou sobre o tema Cooperação e Justiça. Em coletiva, Jardim explicou que tem cumprido uma agenda de viagens em todo Brasil para falar com vereadores e prefeitos sobre a política nacional de segurança pública. “Aqui que começa o Brasil, com prefeito e vereador. As capitais são distantes. […] Temos que repactuar a federação. Nota máxima para esse Seminário em qualquer escala”, destacou.

Em seguida, Alexandre Atheniense abordou o tema Direito Digital e Internet, falando das modernidades atuais e da necessidade de o agente público estar ciente e por dentro das novas tecnologias, que podem e devem ser usadas a favor do mandato e dos serviços prestados com qualidade para a população. Ele ainda alertou para os riscos que todos estão expostos ao fazerem uso da rede, para fins pessoais e profissionais.

De acordo com o presidente da Câmara de Uberaba, Luiz Dutra, as conferências oferecidas pelo Seminário trouxeram uma nova visão aos parlamentares que puderam acompanhar toda a programação. “Precisamos encontrar alicerce para que possamos trabalhar em benefícios das nossas comunidades, das nossas cidades, para com o povo, aplicando bem os recursos públicos. Precisamos fazer gestão com responsabilidade, com consciência. Estamos buscando essa união para mostrar nossa força”, disse.

Presença constante no evento, inclusive como palestrante, o Desembargador Doorgal Andrada ressaltou que a iniciativa em realizar o Seminário é uma necessidade para mostrar a união e força dos legisladores da região. “Isso vai fortalecer o trabalho dos vereadores, já que ele é o que tem que atender de perto os problemas da população. Uma iniciativa fantástica e deve ser repetida aqui e outros lugares do país. A solução dos problemas do país se faz através da boa política”, destacou.

Ao fim do evento, o presidente da Câmara de Araxá, Fabiano Santos Cunha, estendeu o prazo para que as Casas Legislativas da região discutam suas prioridades e as encaminhem para a Comissão Organizadora do evento. Estes documentos serão posteriormente repassados aos Poderes do estado e da União. Por fim, Fabiano agradeceu a presença de todos que compareceram ao seminário: “Araxá se sente muito privilegiada em poder dar o pontapé inicial numa nova formatação de relacionamento político importante para os que militam com responsabilidade na vida pública”.