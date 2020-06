“Sempre um Papo em Casa” recebe autores araxaenses

A jornalista e escritora Leila Ferreira e o professor e autor infanto-juvenil Rafael Nolli, ambos nascidos em Araxá, são os convidados de Afonso Borges em mais uma edição virtual do “Sempre um Papo”, com transmissão ao vivo no Youtube e Facebook do Projeto. O encontro vai acontecer no dia 1 de julho, segunda-feira, às 19h, com o tema “A Vida Como Ela é / Será”.

O #SempreUmPapoEmCasa, sequência de atividades virtuais é patrocinada em Araxá pela CBMM, via Lei Federal de Incentivo à Cultura do Governo de Minas Gerais.

Leila Ferreira é formada em Letras e Jornalismo, com mestrado em Comunicação pela Universidade de Londres. Foi repórter da Rede Globo Minas, colaboradora de vários jornais e revistas e durante dez anos apresentou o programa Leila Entrevista (Rede Minas de Televisão e TV Alterosa), por onde passaram mais de 1.600 entrevistados. É autora de seis livros, entre eles os best-sellers “A arte de ser leve” e “Que ninguém nos ouça”, e o mais recente romance “O amor que sinto agora” , ambos publicados pela Editora Planeta.

L. Rafael Nolli nasceu na cidade de Araxá, Minas Gerais, no ano de 1980. Professor, formado em Letras e Geografia. Publicou, dentre outros, “Elefante” (2013, “Coletivo” Anfisbena), “Gertrude Sabe Tudo” (2016, Gulliver), “Ao Pé da Letra” (Independente, 2017) e “Isca” (Independente, 2020).

#SempreUmPapoEmCasa com Leila Ferreira e Rafael Nolli

Dia 1º de julho, segunda-feira, às 19h, no Youtube e Facebook do Sempre um Papo

Link Youtube: https://bit.ly/2X8C3eU

Facebook: @sempreumpapo

Informações: www.sempreumpapo.com.br