Nesta quarta (7), por volta das 12h, a Polícia Militar foi solicitada por um senhor de 65 anos. Ele relatou que havia recebido um telefonema onde um homem dizia que sua filha havia sido sequestrada e exigia o deposito de certa quantia em dinheiro, fazendo ameaças de morte.

Como não conseguiu contato com a filha e temendo pela sua segurança, o senhor foi a casa lotérica e realizou o depósito do dinheiro. Ele percebeu ter caído no golpe mais tarde quando conseguiu falar com a filha.