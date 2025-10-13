Série Araxá em Arte apresenta programação de outubro com Semana da Música Brasileira e exibição de audiovisuais

A magia do cinema entra em cena com a exibição de produções audiovisuais de 16 a 18 de outubro, de quinta a sábado. A mostra reunirá curtas-metragens com diferentes linguagens e temáticas que vão da simbologia dos monumentos à infância de Calmon Barreto e ao folclore brasileiro. As apresentações e conversas com o público serão conduzidas por Cássio Lopes, gestor de projetos culturais. “Será uma oportunidade de conhecer e valorizar as produções independentes, além de incentivar a cultura de Araxá”, destacou.

A Semana da Música Brasileira começa no dia 16, quinta-feira, às 19h, com a participação da Escola Nota Certa e convidados. Nos dias seguintes, o público poderá conferir grandes encontros entre músicos locais e nacionais. Na sexta-feira, dia 17, a programação terá início com o Duo Almare, formado pela cantora e percussionista mineira Adê Ribeiro e pelo violonista paraibano Jaelson Faria. O repertório traz diferentes estilos e épocas da música brasileira, levando o público a uma verdadeira viagem sonora pelo país.

Ainda no dia 17, o guitarrista e produtor musical Tiago Martins convida ao palco Gabriel Grossi e Arismar do Espírito Santo. Tiago é professor e diretor da Escola de Música Nota Certa, em Araxá, e vencedor do concurso de Jazz e Blues do Festival de Tiradentes. Gabriel Grossi é compositor, produtor cultural e considerado um dos maiores gaitistas do mundo, finalista do Grammy e vencedor do Prêmio da Música Brasileira. Arismar do Espírito Santo é multi-instrumentista e referência nacional, com mais de 50 anos de carreira e reconhecimento dentro e fora do Brasil.

A imersão na música continua no sábado, dia 18, a partir das 19h. A banda Arteria Trio, de Viçosa, abre a noite com releituras de clássicos do jazz, blues e rock dos anos 1970. O grupo, formado por Amauri Rocha, Nilton Santiago e Pedro Ezequiel, tem mais de 50 apresentações e já dividiu o palco com artistas como Biquini Cavadão, Erasmo Carlos e Zeca Baleiro. Em seguida, sobem ao palco a cantora Karina Cleto e o multi-instrumentista Emílio Borges, que prometem encantar o público com delicadeza e intensidade. Encerrando a noite, o grupo Vi-Voz se apresenta com Sérgio Abreu, Mazinho e participação especial de Silvinha Maneira. A banda conta ainda com Alessandro 10, Rogerinho e Rafael Borsato, em um repertório que celebra as grandes canções da MPB e da música mineira. Nos intervalos dos shows haverá exibição de curtas-metragens.

Para Amauri Rocha, da Amar Produções, idealizador e organizador do projeto, a diversidade de atrações é a marca principal da Série Araxá em Arte. “São eventos que inspiram, formam e aproximam o público, promovendo o encontro de produtores, artistas locais, regionais e nacionais. Mais do que eventos, é uma experiência de expressão, aprendizado e valorização da arte em suas diferentes formas”, afirmou.

A série segue até novembro, com todas as atrações presenciais, entrada gratuita e acessibilidade. Alguns encontros também estarão disponíveis no canal Araxá em Arte, no YouTube. O projeto é realizado por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura do Governo Federal, com patrocínio da CBMM e Bem Brasil, e apoio da Ayres Segurança, MCA, Uniaraxá e Academia Araxaense de Letras. A realização é da Amar Projetos Culturais.

Serviço – próximos eventos

Local: Teatro CBMM, Centro Cultural Uniaraxá

16/10 – Quinta-feira

17h30 – Exibição de curtas-metragens, apresentação de Cássio Lopes

19h – Semana da Música Brasileira, com Escola Nota Certa e convidados

17/10 – Sexta-feira

17h30 – Exibição de curtas-metragens, apresentação de Cássio Lopes

19h – Semana da Música Brasileira, com Tiago Martins, Gabriel Grossi e Arismar do Espírito Santo

Abertura: Duo Almare

18/10 – Sábado

19h – Arteria Trio, Karina Cleto, Emílio Borges, Vi-Voz e convidados

Exibição de curtas-metragens nos intervalos dos shows