Serviços de assistência social de Araxá ganham destaque nacional

Araxá foi contemplada com o Selo FNAS – Edição 2025, concedido pelo Fundo Nacional de Assistência Social, em reconhecimento à qualidade da gestão dos recursos da assistência social. A entrega ocorreu durante o 3º Encontro Nacional de Fundos de Assistência Social, realizado na última sexta-feira (27), em Brasília.
O “Selo FNAS – Compromisso com o SUAS, Proteção para Nossa Gente!” valoriza municípios que se destacam no cumprimento de padrões nacionais no financiamento da assistência social, como transparência na aplicação de verbas federais, eficiência na execução de programas e impacto positivo nas comunidades.
Para a secretária Municipal de Assistência Social, Líllian Pereira, a conquista reflete um trabalho contínuo de planejamento, responsabilidade e atuação integrada das equipes da assistência social. “Cada atendimento, cada ação planejada, cada decisão tomada com base em dados e na realidade das famílias contribuiu para essa conquista. Receber o Selo FNAS é afirmar que Araxá está no caminho certo: fortalecendo a gestão, garantindo transparência, qualificando os serviços e, acima de tudo, colocando as pessoas no centro das políticas públicas”, afirma.
A certificação posiciona Araxá entre os municípios que se destacam nacionalmente na condução da política de assistência social, reforçando o compromisso da gestão municipal com a ampliação de direitos, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida da população.