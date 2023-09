Servidores da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá recebem capacitação sobre alimentação saudável

Oferecer pratos coloridos e saudáveis para crianças e adolescentes acolhidos pela Casa Lar e Casa Abrigo. A Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá (FCAA) promoveu o “Treinamento de boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos”, na última quarta-feira (30).

A capacitação foi destinada para os servidores que ocupam os cargos de cozinheiro e auxiliar de cozinha, com o objetivo de aperfeiçoar o serviço e garantir a qualidade e bem-estar das crianças e adolescentes institucionalizados, de acordo com a legislação.

Ministrado pela nutricionista da Secretaria Municipal de Saúde, Verônica Cardoso, o treinamento abordou temas como manuseio dos alimentos, balanceamento dos nutrientes, higiene adequada e trabalho realizado dentro dos padrões da vigilância sanitária.

De acordo com a presidente da FCAA, Taciana Almeida, toda a aprendizagem irá refletir diretamente e positivamente na rotina dos acolhidos. “Esse treinamento realizado em parceria com a Secretaria de Saúde vai ao encontro do que se propõe a FCAA, que é prestar um serviço de excelência às crianças e adolescentes institucionalizados, oferecendo uma alimentação balanceada e nutritiva, contribuindo com o desenvolvimento saudável de cada acolhido “, conclui.