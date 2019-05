Sesc Saúde Mulher encerra Projeto em Araxá

O Sesc Saúde Mulher atendeu em Araxá, do dia 08 de abril até o dia 17 de maio de 2019. Em comunicado, a assessoria de imprensa do Sesc informa que balanço do serviço em Araxá foi bastante positivo: foram realizados um total de 732 exames, 582 atendimentos na área de Educação em Saúde.

A unidade móvel equipada com consultórios e equipamentos modernos de última geração ficou instalada na unidade do Sesc Araxá.

Foram realizados exames de Citologia Oncótica (Papanicolaou); Mamografia digital bilateral e Ultrassonografias (Endovaginal, Mamária e Pélvica).

Procedimentos clínicos realizados em Araxá

Ultrassonografia pélvica, endovaginal e mamária:

Total realizado = 100 exames

Endovaginal = 73 exames

Mamário = 24 exames

Pélvico = 03 exame

Exames de Papanicolaou = 344 exames

Exames de mamografia = 288 exames

Campanha “Saúde da Mulher”, realizado nos dias 10/04, 11/04 e 16/04/2019 contou com o total de 304 participantes

Campanha “Higiene Corporal”, realizado nos dias 02/05, 03/05, 08/05 e 16/05/2019 contou com o total de 278 participantes.

Resultados dos exames

Os resultados dos exames eles podem ser retirados no Sindicomércio.

Vale lembrar que os exames de mamografia realizados nas unidades móveis são avaliados pelo Hospital do Câncer de Barretos, referência nacional, que fica responsável pelos laudos finais.