Setor de alimentos e bebidas vai passar por treinamento de boas práticas

Os empreendimentos de alimentos e bebidas de Araxá passarão por curso de boas-práticas para atendimento seguro contra a Covid-19. O curso é gratuito, online e acontece entre os dias 26 e 29 de julho, sendo uma iniciativa entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Minas), o Sindicato do Comércio Hoteleiro e Similares do Planalto de Araxá (Sindhorb) e a Sala Mineira do Empreendedor.

Serão oito oficinas com 2 horas de duração cada. O objetivo principal é que o setor econômico possa continuar na ativa, se adequando à nova rotina exigida pela pandemia. Empreendedores e trabalhadores do setor devem acessar o link (https://www.sympla.com.br/oficina-boas-praticas-e-biosseguranca__1282191) para realizar a inscrição.

“Neste mais de um ano desde o surgimento do coronavírus, a rotina das pessoas mudou. E entendemos que essas mudanças também devem ser abraçadas pelos empresários”, relata o prefeito Robson Magela.

O superintendente de Turismo, Ricardo Ruas, explica que os profissionais treinados terão toda a orientação sobre como dispor as mesas dentro do estabelecimento, como atender a população de forma segura e os protocolos.

“Ao final do treinamento, a empresa receberá um selo referendando que eles estão de acordo com as boas práticas de combate à Covid e um número de identificação, distribuído pela Vigilância Sanitária que vai vistoriar as medidas adotadas. Essas informações ficarão dispostas em um local visível da empresa”, anuncia o superintendente.

O prazo é de 6 meses para que todo o setor, além das boas práticas, esteja regulamentado. Para isso, o Sindhorb vai elaborar o cronograma para que todo treinamento ocorra dentro do prazo estabelecido.