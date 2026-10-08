Últimos dias para inscrições: cursos técnicos gratuitos de Química e Eletromecânica em Araxá

As inscrições para os cursos técnicos gratuitos de Química e Eletromecânica do Projeto Recriar SENAI terminam nesta sexta-feira (9). A iniciativa é resultado de uma parceria entre a CBMM e a FIEMG (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais) e oferece formação profissional gratuita para jovens de Araxá e municípios da região.

As aulas começam ainda em outubro. Serão formadas duas turmas, uma para cada curso, com carga horária de 1.200 horas, distribuídas ao longo de um ano e meio.

Podem participar pessoas a partir de 17 anos, com Ensino Médio completo e residentes em Araxá ou cidades da região. Além da formação técnica gratuita, o projeto busca preparar novos profissionais para atender às demandas atuais e futuras do setor industrial.

“A educação é fundamental para o futuro do país e, por meio dessa parceria com a FIEMG, buscamos contribuir para a formação e para o desenvolvimento dos jovens da nossa comunidade”, afirma Alan Ferreira, especialista de Responsabilidade Social Corporativa e Relações com a Comunidade da CBMM.

Para Jefferson de Campos Cordeiro, gerente do SENAI Araxá, o projeto representa uma oportunidade de transformação por meio da educação.

“Cada vaga oferecida representa uma oportunidade de crescimento, desenvolvimento e realização. Quando uma empresa investe em educação, ela investe no futuro da comunidade. O Recriar é uma iniciativa que gera impacto social, promove inclusão e constrói oportunidades que podem transformar vidas para sempre”, afirma.

Os interessados devem fazer a inscrição pelo site do SENAI. As vagas são limitadas e os candidatos passarão por etapas do processo seletivo, que incluem teste de conhecimentos básicos e dinâmica de grupo.

Serviço

Projeto: Recriar SENAI

Cursos: Técnico em Química e Técnico em Eletromecânica

Público: pessoas a partir de 17 anos, com Ensino Médio completo, residentes em Araxá ou municípios da região

Carga horária: 1.200 horas

Inscrições: até 9 de outubro

Processo seletivo: de 13 a 16 de outubro

Matrículas: de 19 a 23 de outubro

Início das aulas: 26 de outubro

Inscrições e informações: www.sesisenaiaraxa.com.br