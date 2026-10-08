Últimos dias para inscrições: cursos técnicos gratuitos de Química e Eletromecânica em Araxá

As inscrições para os cursos técnicos gratuitos de Química e Eletromecânica do Projeto Recriar SENAI terminam nesta sexta-feira (9). A iniciativa é resultado de uma parceria entre a CBMM e a FIEMG (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais) e oferece formação profissional gratuita para jovens de Araxá e municípios da região.
As aulas começam ainda em outubro. Serão formadas duas turmas, uma para cada curso, com carga horária de 1.200 horas, distribuídas ao longo de um ano e meio.
Podem participar pessoas a partir de 17 anos, com Ensino Médio completo e residentes em Araxá ou cidades da região. Além da formação técnica gratuita, o projeto busca preparar novos profissionais para atender às demandas atuais e futuras do setor industrial.
“A educação é fundamental para o futuro do país e, por meio dessa parceria com a FIEMG, buscamos contribuir para a formação e para o desenvolvimento dos jovens da nossa comunidade”, afirma Alan Ferreira, especialista de Responsabilidade Social Corporativa e Relações com a Comunidade da CBMM.
Para Jefferson de Campos Cordeiro, gerente do SENAI Araxá, o projeto representa uma oportunidade de transformação por meio da educação.
“Cada vaga oferecida representa uma oportunidade de crescimento, desenvolvimento e realização. Quando uma empresa investe em educação, ela investe no futuro da comunidade. O Recriar é uma iniciativa que gera impacto social, promove inclusão e constrói oportunidades que podem transformar vidas para sempre”, afirma.
Os interessados devem fazer a inscrição pelo site do SENAI. As vagas são limitadas e os candidatos passarão por etapas do processo seletivo, que incluem teste de conhecimentos básicos e dinâmica de grupo.
Serviço
Projeto: Recriar SENAI
Cursos: Técnico em Química e Técnico em Eletromecânica
Público: pessoas a partir de 17 anos, com Ensino Médio completo, residentes em Araxá ou municípios da região
Carga horária: 1.200 horas
Inscrições: até 9 de outubro
Processo seletivo: de 13 a 16 de outubro
Matrículas: de 19 a 23 de outubro
Início das aulas: 26 de outubro
Inscrições e informações: www.sesisenaiaraxa.com.br