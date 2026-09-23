Sicredi Ibiraiaras RS/MG lança programa de fidelidade para associados trocarem pontos por experiências e produtos

Os mais de 110 mil associados da Sicredi Ibiraiaras RS/MG possuem mais um motivo para ampliar o seu relacionamento com o cooperativismo. É que a cooperativa lançou, nesta quarta-feira (23), o programa de fidelidade Juntos, que valoriza o envolvimento do associado em cada uso de produto ou serviço do Sicredi ao acumular pontos automaticamente.

O programa Juntos possibilita o acesso do associado via aplicativo no celular, pelas plataformas Android e iOS. No programa de fidelidade, casa uso de produto ou serviço Sicredi, pontos são acumulados automaticamente. Cada ponto equivale a R$ 1. Os pontos são atualizados a partir da segunda quinzena de cada mês e são válidos por até 24 meses. Os pontos podem ser acumulados em até 40 soluções pontuáveis da Sicredi Ibiraiaras RS/MG, que vão desde o uso de cartões Sicredi até a contratação de seguros e investimentos (veja todos os produtos e serviços abaixo).

Os associados podem utilizar seus pontos em jantares, almoços e confraternizações em restaurantes, padarias, sorveteria, posto de combustível e hotelaria, além de resgatar como vale-presente no Shopping Sicredi, que possui mais de 270 mil produtos de diferentes categorias. Para aproveitar as experiências, os associados precisam preencher alguns pré -requisitos, como ter, no mínimo, cinco soluções Sicredi contratadas ou aderidas, estar adimplente com a cooperativa e ter utilizado cartão ou pix nos últimos 30 dias.



O programa da Sicredi Ibiraiaras RS/MG tem mais de 20 estabelecimentos parceiros credenciados nos municípios de Ibiraiaras, Lagoa Vermelha, Nova Prata, Nova Bassano, Paraí e Antônio Prado no Rio Grande do Sul. Em Minas Gerais, os associados de Araxá também possuem estabelecimentos parceiros credenciados. Caso o associado esteja fora da sua cidade ou da região de abrangência dos parceiros locais, ele pode usufruir dos seus pontos em estabelecimentos conveniados em todo o Brasil.

Valorização ao associado e fortalecimento da economia local

De acordo com o diretor-executivo da Sicredi Ibiraiaras RS/MG, Pedro Aiolfi, a iniciativa visa valorizar o engajamento do associado no uso de produtos ou serviços Sicredi e apresentar recompensas. Além disso, o programa também fortalece os princípios do cooperativismo, de desenvolver as comunidades por meio da movimentação da economia local com os parceiros credenciados nas áreas de atuação da cooperativa.

“O Juntos tem o objetivo de oferecer benefícios exclusivos aos nossos associados e valorizar ainda mais esse público e também os parceiros locais dos nossos municípios. É uma iniciativa que fideliza e gera benefícios ao nosso associado, movimenta a economia local e desenvolve as nossas comunidades”, destaca.



Para o Analista de Relacionamento da Sicredi Ibiraiaras RS/MG, Bruno Roso, o Juntos amplia a possibilidade de participação do associado e gera autonomia para escolher quais benefícios quer ser contemplado. “A cooperativa já proporciona inúmeros benefícios para o seu associado. E agora com o Juntos podemos fazer mais uma entrega que vem bem alinhada com nossa missão. Assim valorizamos todos os nossos associados (pessoas físicas e agro na utilização dos pontos e na Pessoa Jurídica como estabelecimento parceiro). Desta forma, quanto mais o associado se relaciona conosco mais ele terá benefícios no dia a dia, mostrando que o Sicredi é ter com quem contar em todos os momentos”, explica.



Saiba como pontuar

Os associados têm até 40 soluções pontuáveis para utilização no programa Juntos. São eles: uso dos cartões Sicredi com as duas modalidades (crédito e débito pontuando um ponto cada), Cesta de relacionamento, Pagamento, Pix, Depósito a prazo, Previdência, Poupança, Seguro Prestamista, Adquirência, API Pix, Câmbio, Capital Social (aplicação mensal de no mínimo R$ 10,00 reais), Cobrança, Cheque Especial, Consórcio Automóveis, Consórcio Imóveis, Consórcio Motos, Consórcio Serviços, Consórcio Pesados, Conta Salário, Crédito Geral, Crédito Financiamento, Crédito Rural, Débito em conta, Desconto de recebíveis, Domicílio Bancário, Folha de pagamento, Fundos, LCA, LCI, Pagamento a fornecedor, Seguro Agrícola, Seguro Automóvel, Seguro Patrimonial, Seguro Residencial, Seguro Rural, Seguro Vida, Tag de Passagem e VR Benefícios.



Confira os estabelecimentos parceiros credenciados do Juntos:

Rio Grande do Sul

Em Ibiraiaras, os parceiros são: Brutu’s bar, restaurante e café; Hotel e Restaurante Perinotto e Stella’s bar e restaurante.

Em Lagoa Vermelha, os parceiros são: Bizzo restaurante e pizzaria; Padarias Via Daros e Vanderleia.

Em Nova Prata, os parceiros são: Pizzaria Bonatto e os restaurantes Grand’s e Paradiso.

Em Nova Bassano, os parceiros são: Baco Bistrô, Pizzaria da Nonna e Padaria MP.

Em Paraí, os parceiros são: Rancho Casa Luchese, Belive e Alemão Cozinha e Prosa.

Em Antônio Prado, os parceiros são: Sorvelândia, Restaurante Clube União e Posto Terra Nostra.



Minas Gerais

Em Araxá, os parceiros são: Pão de Queijaria Limeira e Restaurante Otávio.



Baixe o aplicativo Juntos

O app Juntos está disponível para baixar nos celulares dos associados por meio das plataformas iOS e Android. Abaixo, segue o link para baixar e poder aproveitar os benefícios:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sicredi.juntos&hl=pt_BR

iOS: https://apps.apple.com/br/app/juntos-programa-fidelidade/id1301283666