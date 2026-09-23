Quarta rodada do Ruralão define confrontos das quartas de final





A quarta e última rodada da fase de grupos do 32º Campeonato Ruralão de Araxá contou com cinco jogos, com duas vitórias e três empates. Com os resultados, ficaram definidos os confrontos das quartas de final, que serão disputadas no domingo (27). O Santa Mônica registrou a maior goleada da rodada ao vencer o Estância por 5 a 0. A equipe vai enfrentar o AJESP na próxima fase. O Amigos também venceu sem sofrer gols: fez 2 a 0 no São Pedro e terá o Asa Branca como adversário nas quartas.

Savana e Santo Antônio empataram em 2 a 2. O Santo Antônio segue para enfrentar o São Geraldo. Tiradentes e Real Bahia fizeram o outro jogo com quatro gols e também terminaram empatados em 2 a 2.

Santa Vitória e São Geraldo protagonizaram o único confronto sem gols da rodada. Após o 0 a 0, as duas equipes se preparam para as quartas: o Santa Vitória enfrentará o Fazenda Máfia, e o São Geraldo jogará contra o Santo Antônio.

Quartas de final



A ordem dos confrontos foi definida pela colocação das equipes na fase de grupos. O Asa Branca, primeiro colocado da chave A, enfrenta o Amigos, melhor terceiro colocado geral. O Santa Vitória, líder da chave B, joga contra o Fazenda Máfia, segundo melhor terceiro colocado geral.

Nos outros dois confrontos, o Santa Mônica, primeiro colocado da chave C, enfrenta o AJESP, segundo colocado da chave A. Já o São Geraldo, segundo colocado da chave B, joga contra o Santo Antônio, segundo colocado da chave C.

Os jogos serão disputados em partida única, sem vantagem para nenhuma equipe. Em caso de empate, a vaga nas semifinais será decidida nos pênaltis. Na etapa seguinte, o vencedor de Asa Branca x Amigos enfrentará o vencedor de São Geraldo x Santo Antônio. A outra semifinal reunirá os vencedores de Santa Vitória x Fazenda Máfia e Santa Mônica x AJESP.

Tabela quartas de final



Campo Délcio Campolina, na AEF:



– 8h30: Santa Vitória x Fazenda Máfia

– 10h30: Asa Branca x Amigos

CT do Vila Nova:



– 8h30: Santa Mônica x AJESP

– 10h30: São Geraldo x Santo Antônio