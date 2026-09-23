Fundação Cultural Calmon Barreto realiza oficinas para orientar artistas sobre editais da Política Nacional Aldir Blanc





A Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) realiza, entre os dias 24 e 29 de setembro, oficinas presenciais e on-line para orientar artistas e agentes culturais interessados em se inscrever nos três editais abertos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

As oportunidades contemplam diferentes formas de atuação. O edital de Premiação de Trajetórias Culturais reconhece pessoas que contribuem para a cultura de Araxá. O de Fomento à Execução de Ações Culturais Descentralizadas apoia iniciativas realizadas em diferentes regiões da cidade. Já o de Fomento a Projetos Continuados de Pontos de Cultura é voltado ao desenvolvimento de atividades culturais permanentes.

Nos encontros presenciais, serão apresentadas as regras dos editais. Já as atividades on-line vão tratar da organização do portfólio e da escrita de projetos. A programação também inclui um plantão para esclarecer dúvidas.

De acordo com Tatiana Mucci, coordenadora do Setor de Projetos da FCCB, cada atividade foi planejada para atender a uma etapa da inscrição. “Com estas capacitações, buscamos ajudar os artistas a compreender as regras dos editais e a preparar o material para a inscrição. Cada encontro foi pensado para atender a uma necessidade de quem pretende participar”, destaca.



Oficinas e atendimento presencial

• 24 de setembro (quinta-feira), às 18h30: oficina sobre os editais de Premiação de Trajetórias Culturais e de Fomento à Execução de Ações Culturais Descentralizadas. Local: Uniube, polo Centro.

• 25 de setembro (sexta-feira), às 18h30: oficina sobre o edital de Fomento a Projetos Continuados de Pontos de Cultura. Local: Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo.

• 25 de setembro (sexta-feira), das 12h30 às 17h30: plantão de dúvidas com a empresa responsável pelos editais. Local: Teatro Municipal Maximiliano Rocha.

Oficinas on-line

• 28 de setembro (segunda-feira), às 19h: organização e apresentação de portfólio cultural.

• 29 de setembro (terça-feira), às 19h: elaboração e escrita de projetos culturais.

As inscrições para as oficinas online devem ser feitas pelo formulário: https://forms.gle/e8k8LSojMz9Ac29p8.

Os três editais da PNAB estão disponíveis no site da FCCB (fundacaocalmonbarreto.mg.gov.br), com inscrições abertas até 2 de outubro. Outras dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (34) 99313-0061. O atendimento presencial é realizado no Teatro Municipal Maximiliano Rocha, de segunda a sexta-feira das 12h às 18h, mediante agendamento pelo mesmo número.