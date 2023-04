Sicredi Ibiraiaras RS/MG lança promoção Investir para Crescer 2023 em Minas Gerais

A Sicredi Ibiraiaras RS/MG lançou nesta segunda-feira, dia 03 de abril, a campanha promocional Investir para Crescer 2023, em celebração aos 40 anos de história da Cooperativa. Até o dia 18 de novembro a cooperativa irá sortear entre os associados participantes R$ 266.000,00 mil em prêmios. São caixas de som JBL, Iphones, Televisores e Scooters Elétricas em todas as agências mineiras. Além disso, será sorteado 1 carro 0 KM entre todas as agências da Cooperativa em Minas Gerais.

Na promoção, o associado aplica seus recursos com a Cooperativa, ajuda a desenvolver a região e ainda concorre a prêmios incríveis. Podem participar associados pessoa física e jurídica das agências de Araxá, Conceição das Alagoas, Frutal, Ibiá, Sacramento, Santa Juliana, Tapira e Uberaba.

Os associados podem participar da campanha de 03 de abril a 17 de novembro. A cada R$ 200,00 investidos em poupança o associado recebe 1 cupom (limitado a 500 cupons por incremento diário); a cada R$ 400,00 investidos em Família Sicredinvest e RDC pré recebe 1 cupom (limitado a 250 cupons por incremento líquido diário) e a cada R$ 1.000,00 investidos em Fundos e LCA o associado recebe 1 cupom (limitado a 100 cupons). Não dá direito a cupom o valor utilizado em aplicações automáticas. A grande novidade da promoção no ano de 2023, é que ao se associar, o novo associado receberá 5 cupons.

Os sorteios acontecerão nos meses de maio, julho, agosto e setembro na sede das agências participantes. Ainda, o sorteio final, do carro 0 KM, acontece no dia 18 de novembro em evento no município de Sacramento/MG. Os associados que realizarem seus investimentos nos produtos participantes devem retirar os seus cupons na sua agência para concorrer. Consulte o regulamento completo através do site www.sicredi.com.br/promocoes.