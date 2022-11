O fomento ao desenvolvimento local e regional é, há 120 anos, um dos pilares da atuação do Sicredi. No campo ou na cidade, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 6 milhões de associados, leva os benefícios do cooperativismo para todos os estados do País, além do Distrito Federal.

Nesse sentido, o Sicredi já conta com mais de 100 agências em Minas Gerais. “O Sicredi entende a importância de levar os valores do modelo cooperativista para todos, uma vez que, por meio da cooperação, é possível atender às necessidades dos associados, oferecendo soluções financeiras adequadas a sua realidade, bem como fomentar o desenvolvimento local, promovendo a geração de renda e a melhoria da qualidade de vida. Chegar a mais de 100 agências em Minas Gerais é uma conquista significativa. As cooperativas, com atuação local, valorizam as características e as realidades das regiões onde estão presentes, estimulando o crescimento sustentável”, explica o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

Com atuação em Minas Gerais desde 2018, o Sicredi abriu mais de 20 pontos de atendimento neste ano. Com relação à presença nacional, a instituição está presente em mais de 1,6 cidades brasileiras com número superior a 2,4 mil agências. Em 200 municípios, o Sicredi é a única instituição financeira com presença física.

A Sicredi Ibiraiaras RS/MG, uma das 108 cooperativas integrantes do Sistema Sicredi, atua em 18 municípios na região Nordeste e Serra do Rio Grande do Sul e recentemente iniciou sua expansão para o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba em Minas Gerias. No estado mineiro, a Cooperativa já possui agências em Sacramento, Santa Juliana e Ibiá, além de Escritórios de Negócios em Tapira e Araxá, tendo uma área total de expansão de 29 municípios. São mais de 60 mil associados, 24 agências e 300 colaboradores, administrando R$ 3,2 bilhão em ativos, um patrimônio líquido de R$ 372 milhões de reais e uma carteira de crédito de 1,7 bilhões de reais.

O Sicredi em números nacionais