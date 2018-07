Skate ganha espaço referência no Centro Esportivo Álvaro Maneira

A comunidade skatista comemora o lançamento de um novo espaço em Araxá para a prática dessa modalidade que promove a integração social de crianças e jovens. O revitalizado Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC) recebeu uma pista bowl (formato de piscina), em solicitação da Associação dos Skatistas de Araxá (Aska).

As conversas tiveram início no fim de 2016 e foram intermediadas pelo vereador Raphael Rios em reuniões nas secretarias de Obras e Esportes. A ideia foi aceita e Araxá ganhou um espaço referência na região.

O Centro Esportivo, inaugurado nesta sexta-feira (27), também conta com campo society, quadras de tênis e piscina semiolímpica.

Skate nas Olimpíadas

Raphael Rios compareceu ao evento e se reuniu com cerca de 20 skatistas. Ao lado do presidente da Aska, Rafael Alves, agradeceu a Administração Municipal e destacou a importância do esporte que a partir de Tóquio em 2020, fará parte do programa olímpico.

A coordenadora do Centro Esportivo, Jane Porfírio Magriotis, disse que o skate e todas as modalidades terão o seu apoio para o desenvolvimento de atividades junto à comunidade, com o objetivo de forma um projeto de formação de atletas. A liberação da pista para outras modalidades ainda não foi definida.

Acesso ao Centro Esportivo

A Administração Municipal pretende dar um acesso democrático ao Centro Esportivo. A entrada para a utilização do clube será feita mediante a ingresso e os valores e datas ainda serão divulgados pela Prefeitura de Araxá de forma oficial.