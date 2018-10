Startup Weekend capacita empreendedores em Araxá

Três dias de muitas atividades na segunda edição da Startup Weekend em Araxá. O evento foi realizado no Uniaraxá, entre os dias 19 e 21 de outubro, e contou com mais de 40 participantes. Com uma metodologia que estimula o empreendedorismo prático, sete propostas foram apresentadas e contaram com o apoio de mentores na formatação. A equipe vencedora em 2018 criou um prontuário médico unificado que chamou a atenção dos jurados.

De acordo com o facilitador do evento, Luciano Honorato Leão (Tilú), a metodologia do evento consiste uma jornada denominada “From Zero to Hero” em que os participantes chegam com uma ideia, mas precisam percorrer um caminho para mostrar se as ideias de negócio fazem sentido no mercado. “O objetivo é conectar os participantes com os mentores para que eles validem as ideias e demostrem os trabalhos para a banca de jurados”, destaca Luciano.

“Nós capacitamos esses empreendedores e mostramos que há muitas oportunidades. No mercado, nem sempre tem trabalho para todo mundo. Então basta que eles agarrem as oportunidades e vão pra cima”, acrescenta o facilitador.

Felipe Rosa, organizador líder do Startup Weekend, afirma que o evento busca captar ideias e transformar em ações em busca de soluções. “Tivemos 18 ideias no primeiro dia de evento. Em um processo democrático, foram escolhidas as sete melhores. A partir daí, todos trabalharam para desenvolver a metodologia de cada startup”, destaca Felipe.

No último dia, as equipes apresentaram os produtos finais para um corpo de jurados que fez questionamentos, críticas e elogios. Logo na sequencia, foram anunciados os times vencedores.

Startups validadas

Cia – Código Individual Avaliativo

School o Family

100% orgânico

Training Place

Prontuário Médico Unificado

Izi Market

Boost PsyBot

Classificação

1º lugar – Prontuário Médico Unificado

2º lugar – Training Place

3º lugar – Boost PsyBot

Menção Honrosa – Izi Market