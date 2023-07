Sugeridas pelo vereador Raphael Rios, salas modulares ampliam 300 vagas no ensino infantil

Uma medida implantada em grandes centros também está sendo adotada em Araxá e permitindo a ampliação das vagas no ensino infantil das escolas municipais. Desde que foram sugeridas pelo vereador Raphael Rios à Secretaria de Educação, já foram implantadas 12 salas modulares nas escolas da rede municipal, o que permitiu a ampliação de cerca de 300 vagas para crianças de 2, 3, 4 e 5 anos em 2022. A previsão é que mais 200 vagas sejam criadas até o final de 2023.

No início de 2022, o vereador Raphael Rios levou a secretária de Educação, Zulma Moreira, para conhecer as salas modulares da Escola Infantil Centro de Desenvolvimento Humano (CDH) e sugeriu a implantação do modelo nas escolas municipais para ampliar a oferta de vagas na educação infantil que era uma dificuldade à época. Desde então, Zulma e sua equipe têm conseguido, com sucesso, a implantação dos módulos em unidades de ensino com maior demanda por vagas.

Raphael visitou os quatro Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis) que receberam as salas modulares e destaca a importância do trabalho de fiscalização realizado como vereador. “Quando o vereador apresenta uma solução como a ampliação de mais de 300 vagas, é o resultado de um trabalho para 300 crianças e suas famílias, que agora têm onde deixar seus filhos para trabalhar e para que possam levar o sustento para dentro de suas casas. Estamos falando no melhor para a criança, que é estar dentro de uma sala de aula.”

De acordo com a Secretaria de Educação, a Prefeitura de Araxá investiu em 2022 com a aquisição de 12 salas e 5 banheiros um total de R$ 1.914.400,00. Para 2023, o investimento é de R$ 2.750.600,90, com a aquisição de 12 salas, 5 banheiros e 24 marquises. Ao todo foram investidos um total de R$4.665.000,90.

Veja abaixo a relação das escolas que foram beneficiadas com as salas modulares em 2022:

• CEMEI Doralice Afonso de Azevedo – Duas salas implantadas; 85 vagas ampliadas para alunos de 5 anos;

• CEMEI Dalva Santos Zema – Duas salas implantadas; 48 vagas ampliadas, para alunos de 4 e 5 anos;

• CEMEI Marlene Braga Guimarães – Quatro salas implantadas; 77 vagas ampliadas, para alunos de 2 a 4 anos;

• CEMEI Querobina Gomes Borges – Quatro salas implantadas; 87 vagas ampliadas, para alunos de 3 a 5 anos.

Veja abaixo a relação das escolas que serão beneficiadas com as salas modulares em 2023:

• CEMEI Araci Pedrelina de Lima – Quatro salas implantadas; 72 vagas ampliadas para alunos de 1 a 3 anos;

• CEMEI Professora Maria das Dôres Faria da Fonseca – Três salas implantadas; 26 vagas ampliadas para alunos de 4 meses à 1 ano;

• CEMEI Sarah Valle Abrahão – Duas salas implantadas; 34 vagas ampliadas para alunos de 1 a 2 anos;

• E.M. Agar de Afonseca e Silva – Três salas implantadas; 60 vagas para alunos de 6 a 10 anos.