Super Copa de Base reúne jovens talentos e atrai olheiros de grandes clubes neste fim de semana em Araxá

Araxá será palco, neste fim de semana, de uma grande vitrine do futebol de base com a realização da Super Copa de Base no Estádio Municipal Fausto Alvim. A competição reúne jovens atletas da região, conta com apoio da Prefeitura de Araxá e terá a presença de observadores técnicos de importantes clubes do país, ampliando as chances de visibilidade e oportunidades para os participantes.

A competição será disputada em cinco categorias: sub-8, sub-9, sub-10, sub-11 e sub-12, sendo cinco equipes em cada uma delas. Ao todo, participam times de Araxá e de cidades da região, como Santa Juliana, Serra do Salitre, Campos Altos, Ibiá e Tapira, promovendo integração e incentivo ao esporte de base.

Durante os dois dias de evento, o campo será dividido em quatro espaços no formato society, permitindo a realização de até quatro partidas simultaneamente. No sábado, os jogos acontecem das 8h às 17h, enquanto no domingo a programação vai das 8h às 13h.

De acordo com o organizador do evento, Diogo Castro, a proposta da competição vai além da disputa esportiva.

“A Super Copa de Base é uma oportunidade de dar visibilidade para esses jovens atletas, promover a integração entre as cidades e incentivar o esporte desde cedo. Além disso, a presença dos observadores técnicos pode abrir portas importantes para o futuro desses meninos”, destaca.

Além das disputas em campo, o público poderá contar com uma estrutura preparada para toda a família, com praça de alimentação oferecendo diversos tipos de refeições e lanches, além de brinquedos para as crianças. A entrada é gratuita e o evento é aberto a toda a população.

A competição também contará com a presença de observadores técnicos de clubes como São Paulo Futebol Clube, Cruzeiro Esporte Clube e Brasilis Futebol Clube, o que amplia a visibilidade dos atletas e pode representar oportunidades no futebol profissional.

O secretário municipal de Esportes, Rodrigo Siqueira, ressalta que a competição representa uma oportunidade importante para o desenvolvimento dos jovens atletas e para o fortalecimento do esporte local.

“Acreditamos muito no esporte como ferramenta de formação e transformação. Apoiar uma competição como essa é investir diretamente nas nossas crianças e jovens, criando oportunidades, incentivando talentos e fortalecendo o esporte de base em Araxá”, afirma.

Ao final, haverá premiação em todas as categorias, com troféus para as equipes campeã e vice-campeã, além de reconhecimento individual para artilheiro e goleiro menos vazado.

Os jogos terão transmissão ao vivo pelo YouTube, permitindo que familiares e torcedores acompanhem as partidas mesmo à distância.