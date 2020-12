Superávit da balança comercial em 2021 poderá ser recorde histórico

As exportações brasileiras deverão atingir US$ 237,334 bilhões no próximo ano, com aumento de 13,7% em relação aos US$ 208,791 bilhões estimados para este ano de 2020.

As importações poderão chegar a US$ 168,316 bilhões, com crescimento de 7,3% ante os US$ 156,916 bilhões esperados para este ano. Estimado em US$ 69,018 bilhões, o superávit para 2021 mostrará evolução de 33% na comparação com os US$ 51,875 bilhões previstos para 2020, o que poderá representar recorde histórico, caso se concretizem as projeções. O maior superávit até agora registrado no país, foi US$ 67 bilhões, em 2017.

As previsões foram divulgadas hoje (16) pela Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB).

Confira as previsões de importação e exportação para 2021

Importação

Agropecuária 4.029 4,115 -2,1 Indústria extrativa 6,867 6,360 +8,0 Indústria de transformação 156,870 145,931 +4,6 Outros produtos 0,550 0,510 +7,8 TOTAL 168,316 156,916 +7,3 SALDO 69,018 51,875 +33,0

Exportação

PRODUTOS 2021 2020* VARIAÇÃO (%) Agropecuária 51,968 44,972 +15,5 Indústria extrativa 63,069 48,902 +29 Indústria de transformação 121,297 114,017 +6,4 Outros produtos 1,000 0,9 +11,1 TOTAL 237,334 208,791 +13,7

O forte aumento do preço da soja, o forte aumento do preço do minério e a recuperação do preço do petróleo foram os fatores principais para essas projeções.