Suspeito já conhecido é preso por tráfico de drogas no bairro Alvorada

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta terça-feira (4), um homem de 37 anos suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Alvorada, em Araxá. A prisão ocorreu por volta das 9h, durante patrulhamento pela rua Miguel Martimiano da Costa, nas proximidades da rua Uberaba.

De acordo com a PM, os militares avistaram o indivíduo, que já era conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico. Durante a abordagem, foram encontradas uma pedra de crack de tamanho considerável, uma porção de maconha, um cigarro da mesma substância e certa quantia em dinheiro.

Diante das evidências, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado ao delegado de plantão para as providências cabíveis.

A ação faz parte das operações de rotina da Polícia Militar, que tem intensificado o patrulhamento em áreas com maior incidência de tráfico e crimes relacionados ao uso de entorpecentes.