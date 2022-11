Tarifa Zero: Proposta que torna gratuito o serviço de transporte público para estudantes vai beneficiar mais de 22 mil alunos em Araxá

A garantia do acesso às escolas, universidades, centros técnicos e espaços culturais. A nova Política Pública de Mobilidade Urbana proposta pela Prefeitura de Araxá vai incentivar e democratizar a busca por mais conhecimento no Município. De acordo com o levantamento da Secretaria Municipal de Educação e da Superintendência de Estado da Educação, a implantação da Tarifa Zero para todos os estudantes da rede pública e privada beneficiará mais de 22 mil alunos com idade a partir de 6 anos completos (crianças até 5 anos e 11 meses não pagam passagem de ônibus em Araxá).

São cerca de 5,5 mil alunos a partir de 6 anos de idade na rede municipal de ensino, 10 mil na rede estadual, 3 mil na rede particular, 4 mil em cursos técnicos e superior. Atualmente, a empresa Vera Cruz, concessionária do serviço de transporte público em Araxá, tem 2 mil alunos cadastrados no sistema e que utilizam da passagem de ônibus com 50% de desconto no valor da tarifa. O estudante tem direito ao cartão estudantil desde que esteja matriculado em alguma instituição de ensino e comprove a frequência por meio de declaração emitida na própria secretaria da unidade de ensino.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, a implantação da Tarifa Zero para estudantes é um grande avanço na promoção de uma educação de qualidade no Município. “A busca pelo conhecimento deve ser constante, em todas as idades. Proporcionar às nossas crianças, jovens e adultos um ensino de qualidade e facilidades para eles buscarem esse estudo, essa capacitação, é algo extraordinário. Porque educação não se faz somente na sala de aula. Espaços culturais, museus, palestras, seminários, a própria convivência com outras pessoas que não participam diariamente do seu convívio social estimula a busca por conhecimento. E a Tarifa Zero para estudantes proporciona tudo isso aos nossos alunos”, destaca Zulma.

O projeto de Lei que institui a Política Pública de Mobilidade Urbana de Araxá foi encaminhado pelo prefeito Robson Magela na última terça-feira (1º) para análise dos vereadores. A expectativa é que seja apreciado nos próximos dias.