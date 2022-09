Teatro Municipal Maximiliano Rocha recebe exposição de bancos indígenas a partir da próxima segunda

A beleza das formas, cores e grafismos da cultura indígena estarão presentes no foyer do Teatro Municipal Maximiliano Rocha, em uma exposição de bancos gratuita e inédita em Araxá. Com abertura oficial na próxima segunda-feira (19), às 19h, a mostra ficará disponível até 18 de março, possibilitando ao público a oportunidade de ampliar o conhecimento da representatividade de várias aldeias do país.

Trazida pela Coleção BEĨ de Bancos Indígenas, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com apoio da Prefeitura de Araxá e Fundação Cultural Calmon Barreto, e patrocínio da CBMM, a exposição conta com 76 bancos de 34 etnias, como Karajá, Saterê-Mawê, Tukano, Xipaya, Waiwai, Tapirapé, Yudjá, Tiryó, entre outras.

Os bancos têm formatos geométricos ou zoomórficos, refletindo a diversidade da fauna das regiões de que provêm. Eles compõem um recorte representativo da diversidade e da sofisticação deste tipo de produção no Brasil. Entre os animais mais representados estão o tamanduá, a anta, a onça e os pássaros.

“A preservação dos padrões tradicionais e primitivos de produção revelam a extrema sofisticação estética das civilizações que floresceram no Brasil pré-colonial. Dessa forma, a partir deste único objeto, o banco, pode-se reconstruir toda a variedade e a diversidade e o refinamento das culturas ancestrais brasileiras, que permanecem vivas”, ressalta o curador da BEĨ, Tomas Alvim.

“Para Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), um dos maiores objetivos é a preservação da cultura em todos os seus segmentos. E a cultura indígena tem presença ativa na nossa região, como, por exemplo, por meio da tribo dos Arachás. Por isso, é gratificante recebermos uma exposição como esta, para ressaltarmos à comunidade a importância destes povos”, destaca a presidente da FCCB, Cynthia Verçosa.

Além da exposição no Teatro Municipal, como uma extensão da mostra, alguns bancos também estarão disponíveis para apreciação no Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá.

Arte-educação



Durante a passagem da Exposição BEĨ por Araxá, 30 turmas de escolas da cidade serão convidadas a visitarem a exposição no Teatro Municipal. Além de conhecerem o acervo, os alunos participarão de oficinas de arte-educação.

“O trabalho com os estudantes vai consistir em uma visita guiada, onde eles vão aprender a confeccionar por meio de origamis, que são as esculturas no papel, os bancos que estão em exposição. A ideia é colocar em prática tudo o que foi aprendido. Além da história, teremos a contemplação com o fazer artístico”, completa Cynthia Verçosa.