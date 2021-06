Teatro Municipal oferta agendamento para produções artísticas

Com o objetivo de apoiar agentes culturais que possuam projetos de diversas modalidades artísticas que estão em execução, a Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) disponibiliza o palco do Teatro Municipal para agendamento de ensaios, produção de lives ou gravação de conteúdo de bandas, grupos de música ou peças teatrais.

A presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, Cynthia Verçosa, reforça que os projetos solicitantes devem atender o protocolo de combate e prevenção à Covid-19 e o espaço só vai receber as pessoas diretamente envolvidas com as produções.

“Queremos dar oportunidade aos grupos que já estejam desenvolvendo algum projeto cultural e o palco do Teatro Municipal é uma ótima opção para receber essas produções”, destaca Cynthia.

O agendamento da proposta deve ser feito via ofício para o e-mail ([email protected]). O Teatro Municipal funciona de segunda a sexta, das 8h às 21h – av. Antônio Carlos, s/nº, Centro. Mais informações, pelo contato (34) 3691-7011.