Tecelãs e alunas da FCCB produzem peças para pessoas carentes

O Setor de Artesanato e Cursos Livres da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) lançou em março o curso crochê e tricô, através do projeto “Arte & Vida”. Os treinamentos foram idealizados com o objetivo de resgatar e preservar as técnicas artesanais.

Durante o período de quarentena o projeto foi suspenso. Mas, as tecelãs da FCCB e as alunas do curso fizerem diversas peças em home office que serão doadas para idosos e famílias carentes.

Foram produzidas mais de 120 unidades com matéria-prima das próprias artesãs. As doações para os idosos serão feitas para o Asilo São Vicente de Paulo e as de bebês para mães carentes.