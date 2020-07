Tenente-coronel Fagundes assume comando do 37° BPM; coronel Fernando Reis fica à frente da 9° RPM

O tenente-coronel Ademir Vicente Fagundes assumiu o comando do 37° Batalhão de Polícia Militar (BPM) em Araxá, em transmissão de cargo realizada nesta terça-feira (30). A solenidade foi reservada em função da pandemia e foi transmitida pela internet.

O coronel Fernando Marcos do Reis, que esteve à frente do 37° BPM desde 2017, assumiu o comando da 9° Região de Polícia Militar (RPM), sediada em Uberlândia.

A cerimônia foi presidida pelo coronel Robson Garrido de Paiva Silva, comandante da 5ª RPM, sediada em Uberaba. O evento teve destaque com o trio de músicos da Banda de Música da 5ª RPM e das musicistas Graziela Cruvinel Milione e Priscila Karla da Silva, professoras da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo.

Emocionado, coronel Fernando, fez um discurso relembrando sua trajetória de 23 anos em que serviu no 37º BPM e enfatizou o apoio e lealdade dos integrantes da unidade durante esse tempo, além dos números expressivos de redução de índices criminais alcançados pelo batalhão durante o tempo que esteve à frente.

Em seu discurso, o tenente-coronel Fagundes expressou a emoção de retornar ao 37ºBPM e à Araxá, sua terra natal, e sua satisfação em assumir o comando da unidade em que serviu por muitos anos.

O novo comandante ressaltou a importância do apoio da tropa de militares e também da sociedade civil organizada para continuar a reduzir o crime e melhorar ainda mais a sensação de segurança nos 12 municípios que fazem parte da área de atuação do 37º BPM.

Em reconhecimento ao coronel Fernando, a PM prestou homenagem ofertando-lhe a insígnia representativa de seu comando, símbolo maior de sua presença no aquartelamento. Foi realizada ainda a inauguração do seu retrato na galeria de ex-comandantes do batalhão.