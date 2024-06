Terceiro dia de Fliaraxá tem programação para público de todas as idades 

A programação desta sexta-feira, 21 de junho, terceiro dia do 12.º Festival Literário Internacional de Araxá – Fliaraxá – começa às 8h30, quando o escritor Tino Freitas inicia as atividades voltadas para o público infantojuvenil. Ao longo da manhã e da tarde, crianças e adolescentes poderão conferir performances do Grupo Deu Na Telha, contação de histórias com Giba Pedroza e com o Núcleo de Incentivo à Leitura da Secretaria de Educação de Araxá, encontros com a escritora Alessandra Roscoe e rodas de conversa sobre a literatura produzida sobre jovens escritores.

A programação local invade a tarde, quando são feitas reflexões sobre livros e poesias e mulheres que são inspirações para a literatura, exibições de curta metragens e homenagens a Ziraldo, patrono desta edição do Fliaraxá. É a partir das 17h que as programações nacional e internacional irrompem à noite, quando Cris Olivieri, Jéferson Assumção e Afonso Borges sobem ao palco. Os encontros seguintes reunirão os escritores Stefano Volp, Marcia Tiburi e Geovani Martins, Bianca Santana, Trudruá Dorrico e Sérgio Abranches, Aline Bei, Afonso Cruz e Eliana Alves Cruz e Djamila Ribeiro, Marcelo Rubens Paiva e Tom Farias. Haverá sessões de autógrafos após a realização das palestras da programação, que podem ser consultadas no site do festival: fliaraxa.com.br

Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público em razão do patrocínio da CBMM, que apresenta o evento desde o seu início, do Itaú e da Bem Brasil, via Lei Rouanet do Ministério da Cultura. Na qualidade de apoio cultural estão a Prefeitura de Araxá, a Fundação Cultural Calmon Barreto, a TV Integração, a Embaixada Francesa no Brasil, o Institut Français e a Academia Araxaense de Letras. Consulte o cronograma do 12.º Fliaraxá do dia 21 de junho, sexta-feira:

Programação de sexta-feira, 21 de junho

Oficinas

8h15: Oficina de sonoplastia com contação de história, com Letícia Boaventura (Espaço Leitura)

10h: Oficina de Máscaras Africanas, com Antônio Bonesso e Dirce Alves (Auditório 1)

15h30: Oficina de dedoches a partir do livro: Um amor de família do Ziraldo, com Miriam Fegame (Espaço Leitura)

Para participar da oficina, é necessário realizar a inscrição no local, no horário indicado na programação.

Infantojuvenil

8h30: Tino Freitas: Palavra também é brinquedo (Auditório 2)

9h30: Grupo Deu Na Telha (Auditório 2)

14h: Giba Pedroza: Histórias, poesia e emoção, com Leo Cunha (Auditório 2)

15h: A medida poética das coisas, com Alessandra Roscoe e Leo Cunha (Auditório 2)

16h: Contação de Histórias, com o Núcleo de Incentivo à Leitura, da Secretaria de Educação (Auditório 2)

Araxá/ Local

11h: Diálogo entre teatro e literatura – relato de experiência, com Keydiane Guimarães e Joana Darc (Auditório 1)

11h: Jovens escritores – da inspiração ao processo criativo, com Laura Gobbi, Otávio Vinha, Esther Ferreira e Mariana Quillici (Auditório 2)

13h: Roda de conversa: Literatura e Tecnologia – distopia ou realidade?, com Academia Araxaense Juvenil de Letras (Auditório 1)

14h: Reflexões sobre livros e poesias, com Mayron Engel, Sérgio Braga, Júnia Paixão e Íris Santiago (Auditório 1)

15h: Poesia que se renova, com Erivelton Ferraz, Nicole Lima, Ana Luiza Melo e Victória Akel (Auditório 1)

16h: Construindo memórias a partir de recomeços, com Lucia Helena Resende, Bruno Barbosa e Italo Guimarães (Auditório 1)

17h: Roda de conversa: mulheres que inspiram, com Cintia Vicente Felix, Cleudair Aparecida da Silva, Eliana Santana de Oliveira Marins, Erilda Marques Pereira da Rocha, Mirthes Mirian Pereira, Marlene Apolinário, Marisa Aparecida Rufino Santos, Marli Aparecida de Almeida Freitas e Hermes Honório (Auditório 1)

18h: Curta metragem em ação, com Lisa Alves, Leo Calix e Luiz Humberto França (Auditório 1)

19h: Saudades do Eterno Menino Maluquinho: homenagem a Ziraldo, com Vania Rezende, Fabiola Melo e Ton Carteiro (Auditório 1)

Nacional

17h: Cris Olivieri, Jéferson Assumção e Afonso Borges (Auditório 2)

18h: Stefano Volp, Marcia Tiburi e Geovani Martins (Auditório 2)

19h: Bianca Santana, Trudruá Dorrico e Sérgio Abranches (Auditório 2)

21h: Djamila Ribeiro, Marcelo Rubens Paiva e Tom Farias (Auditório 2)

Internacional

20h: Aline Bei, Afonso Cruz e Eliana Alves Cruz (Auditório 2)

Musical

20h: Chorinho, com o Grupo Chorando na Praça (Rua da Economia Criativa)

Serviço

12.º Festival Literário Internacional de Araxá – Fliaraxá

De 19 a 23 de junho de 2024, de quarta-feira a domingo

Local: Programação presencial na Fundação Cultural Calmon Barreto, e programação digital no YouTube, Instagram e Facebook – @fliaraxa

Entrada gratuita