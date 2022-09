Testes para Covid e atendimentos de casos síndromes gripais passam a ser feitos em todas as UBSs e ESFs de Araxá

A Secretaria Municipal de Saúde promove melhorias, a partir da próxima segunda-feira (5), para ampliar a rede de atendimento à população. Os atendimentos de pacientes com síndromes gripais e realização de testes rápidos para Covid-19 serão descentralizados da Unisul e passam a ser ofertados em todas as Unidades Básicas (UBSs), Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e também nos Ambulatórios Emergenciais 24 Horas (AMEs) da Uninorte e Unileste, que serão inaugurados.

Segundo a secretária Cristiane Gonçalves Pereira, a Prefeitura de Araxá está dando um grande passo para a Saúde de Araxá. “Entregar duas unidades ambulatoriais, funcionando 24 horas, e descentralizar os serviços relacionados a síndromes gripais, é um avanço enorme. Todas as unidades estão abastecidas com os testes de Covid-19 e poderão oferecer resultados imediatos. O atendimento médico, será encaminhado à medida da necessidade do paciente”, explica.

O prefeito Robson Magela destaca a importância dessas mudanças na cidade. “Estamos trabalhando incansavelmente para que a população possa ter a oportunidade de acesso aos testes, atendimentos e demais serviços de Saúde. Vamos continuar na busca pela dignidade do araxaense, independentemente da necessidade e faixa etária do paciente”, afirma.