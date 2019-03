Transforma Minas abre certificação para cargo de superintendente regional de ensino

Foto: Gil Leonardi / Imprensa MG

O programa Transforma Minas avança para uma nova fase e expande o processo de seleção para posições de liderança por todo o estado. Nesta quinta-feira (21) começou a etapa de certificação para profissionais da educação pública estadual interessados em ocupar cargo de superintendente regional de ensino.

Após essa fase, os aprovados poderão concorrer a uma das 47 vagas oferecidas pelo Governo de Minas. O processo seletivo será feito por meio de uma avaliação baseada em competências. Ao governador do Estado caberá escolher, entre os candidatos finalistas, previamente certificados e aprovados no processo de seleção, as 47 lideranças a serem nomeadas para as SRE.

A exemplo das primeiras vagas oferecidas pelo Transforma Minas, as inscrições e o acompanhamento do processo seletivo são totalmente on-line, por meio do site transformaminas.mg.gov.br.

Os candidatos terão acesso ao formulário de cadastramento, para o processo de certificação, aos requisitos exigidos e às demais etapas de avaliação até a nomeação dos futuros titulares das Superintendências Regionais de Ensino (SREs). Podem participar servidores da educação estadual ativos e inativos que preencham os requisitos da função, detalhados no site do Transforma Minas.

A certificação é uma exigência da legislação mineira e só os profissionais aprovados poderão concorrer ao cargo. Na fase seguinte, os profissionais certificados que quiserem participar do processo seletivo poderão indicar interesse em até duas superintendências do interior do estado ou em três SREs metropolitanas.

Ao longo de todo o período da seleção, os profissionais passam por análise de currículo e de antecedentes, avaliação preliminar de conhecimento e de compatibilidade com os desafios educacionais de Minas – os aprovados na certificação também serão submetidos à entrevista por mapeamento de competências. O processo resultará em uma lista de profissionais aptos a serem selecionados para ocupar o cargo de superintendente regional de ensino.

“Há muitos talentos na rede estadual com experiência de gestão. Com a adoção deste processo em duas etapas, com certificação e posterior seleção por competências, temos convicção de que teremos um corpo de lideranças muito qualificado e conhecedor dos desafios e da realidade da Educação em cada região do estado, o que resultará em um significativo salto de qualidade para o ensino de Minas Gerais”, diz a secretária de Educação, Julia Sant’Anna.