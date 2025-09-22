Transporte coletivo de Araxá terá nova linha na região leste

A Secretaria Municipal de Segurança Pública informa alterações no itinerário do transporte público municipal a partir desta terça-feira, 23 de setembro. A atual Linha 29 – Belvedere/Centro passará a se chamar Linha Circular Leste.

A rota terá como ponto de partida o ponto de parada do Estádio Municipal Fausto Alvim e seguirá pelos bairros: Bela Vista, Jardim Europa, Belvedere, Veredas, Vila das Artes, Dona Adélia, Mangabeiras, Vila Estância, Santo Antônio (via Av. Wilson Borges) e Centro.

A nova linha contará com os seguintes horários, saindo do Centro:

Período da manhã: 6h10, 7h10 e 8h10.

Período do almoço: 11h10, 12h10 e 13h10.

Tarde e noite: 16h10, 17h10 e 18h10* (*estendido até o Centro Universitário do Planalto de Araxá – Uniaraxá).

A empresa Vera Cruz, concessionária responsável pelo transporte público em Araxá, ressalta que tanto a linha quanto os horários estão em fase experimental e podem sofrer ajustes de acordo com a demanda.

Itinerário



Av. Imbiara; Av. Antônio Carlos; Av. Getúlio Vargas; Av. Senador Montandon; Av. Ítalo Ross; R. Honório de Paiva Abreu; R. Balbina Pereira Abdanur; R. José Manoel de Souza; R. Hercy da Silva Lemos; R. José Luísa de Paiva; R. Hercy da Silva Lemos; R. Evaristo Afonso Borges; R. Terêncio Pereira; Av. Lorena Simeão Vale; R. Valter Alves Martins; R. Margarida Ferreira da Silva; R. Flávio dos Reis Moreira; Av. Lorena Simeão Vale; Av. Therezinha T. Valle; R. Paula C. dos Santos; R. Idélcio José Justino; R. Dorvalina de Melo Pereira; R. Santo Antônio; R. Jovino Augusto da Silva; R. Osvaldo Álvaro Silva; R. Irinéia Alves de Paiva; Av. Divino Alves Ferreira; Av. Wilson Borges; Av. Dâmaso Drumond; Av. Senador Montandon; Av. Getúlio Vargas; Av. Antônio Carlos; Av. Imbiara.