TRE-MG lança Guia da Propaganda Eleitoral

Os pretendentes aos cargos de prefeito e vereador nas Eleições 2020 já podem consultar, na página das Eleições 2020 no portal do TRE na internet, o Guia da Propaganda Eleitoral. Nele estão disponíveis informações como propaganda intrapartidária, principais tipos de propaganda eleitoral, condutas vedadas aos agentes públicos em campanha eleitoral e pesquisa eleitoral. A propaganda eleitoral tem início no dia 16 de agosto de 2020.

Neste ano, a propaganda eleitoral tem algumas novidades, que são destacadas no manual, ligadas principalmente às redes sociais, como a proibição de disparo em massa de conteúdo. A propaganda no comitê central pode ter dimensão de até 4m², enquanto nos demais comitês de campanha deve-se observar o limite de 0,5m². Todo adesivo de campanha pode ter o tamanho máximo de 0,5 m².

O Guia foi elaborado pela Coordenadoria de Registro, Propaganda e Anotações Partidárias do TRE mineiro. A Justiça Eleitoral vem desenvolvendo várias ações para melhor orientar os partidos e candidatos às eleições deste ano. Está prevista a realização do seminário “Antes do Voto” em cidades do interior do estado e na capital, no período de março a julho deste ano, tratando de temas como registro de candidaturas, propaganda eleitoral, prestação de contas e condutas vedadas a agentes públicos.

Informações sobre as Eleições 2020 também estão no hotsite criado pelo TSE.