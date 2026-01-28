Três pessoas são detidas por tráfico de drogas e posse ilegal de munição em Araxá

A Polícia Militar realizou, na tarde desta terça-feira, 27 de janeiro de 2026, uma ação que resultou em prisões por tráfico de drogas e posse ilegal de munição em Araxá. A ocorrência foi registrada por volta das 17 horas, após denúncias anônimas indicarem a prática de traficância na rua Pará, no bairro Novo São Geraldo.

Durante diligências pelo local, os militares visualizaram, em uma residência, um homem em contato com uma mulher em atitude considerada suspeita. O indivíduo, de 37 anos, foi abordado na rua Claudovino Rosa. Com ele, após buscas pessoais, foram encontradas duas pedras de crack.

Na sequência, as equipes retornaram ao imóvel denunciado, onde realizaram a abordagem da mulher, de 30 anos, e de outro homem, de 33 anos, que se encontrava na residência. Durante as buscas no local, foram apreendidas duas pedras de crack de tamanho médio, dois tabletes de maconha, uma bucha de maconha, um invólucro contendo pequenas pedras de crack, uma lâmina de gilete, uma munição calibre 7 mm e uma quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, a mulher e o homem de 33 anos receberam voz de prisão e foram conduzidos para as providências cabíveis. O indivíduo de 37 anos foi encaminhado ao delegado de plantão para esclarecimentos e demais medidas legais.

O material apreendido foi recolhido e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.