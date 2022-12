Três pessoas são presas pela Polícia Civil por envolvimento com o tráfico de drogas

A Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico, vinculada à 2ª Delegacia Regional de Araxá, deflagrou operação policial de combate ao tráfico de drogas nesta quarta-feira (14), no bairro Boa Vista, encerrando as diligências na manhã de hoje.

A equipe de policiais obteve informações de que um motorista de aplicativo da cidade de Uberaba iria realizar a entrega de certa quantidade de droga na cidade de Araxá. Assim, o alvo foi monitorado a partir do momento em que chegou na cidade e os policiais obtiveram êxito em realizar a prisão em flagrante delito, que foi identificado como N.W.T.I. (33 anos), e de um outro homem L.L.G. (34 anos), no momento da entrega da droga. Nessa oportunidade, foram apreendidos tabletes de maconha, porções de cocaína, a quantia de dez mil reais e o veículo utilizado no transporte do entorpecente.

Ato contínuo, apurou-se que uma mulher A.B.C. (57 anos), que morava próximo à residência onde se deu a operação policial, teria recebido e ocultado em sua casa outra grande quantidade de droga.

Foi apurado que a droga também estava na posse de L.L.C. Sendo assim, os policiais se deslocaram para a casa da referida mulher e no local apreenderam tabletes de crack, porções de cocaína, balanças digitais, uma arma de fogo e munições, sendo ela, também, presa em flagrante delito. As investigações continuam.