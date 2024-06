Tri Ciclo Produções executa Projeto Monitor Mirim nos Museus Municipais de Araxá

A Tri Ciclo Produções tem o prazer de anunciar a segunda etapa do projeto “Monitor Mirim”, uma iniciativa inovadora que envolve jovens estudantes, de 12 a 16 anos, nos museus municipais de Araxá. O patrocínio é da CBMM e POSCO. As aulas teóricas aconteceram em todos os espaços dos Museus sob a responsabilidade da Fundação Cultural Calmon Barreto nos meses de março, abril e maio. E nesta quinta-feira, 6 de junho, acontece o segundo dia de aulas práticas, quando os alunos serão monitores por um dia, entre 14h e 17h30. As atividades acontecem no Museu Legislativo, Museu da Imagem e Som, Museu Sacro, Museu Histórico de Araxá Dona Beja, Museu Calmon Barreto, Memorial de Araxá, Ateliê de Tecelagem Hermantina Drummond, e Centro de Referência da Cultura Negra.

O projeto Monitor Mirim tem como objetivo principal proporcionar uma experiência educativa e cultural enriquecedora para os jovens da rede pública de ensino, ao mesmo tempo em que contribui para a promoção do patrimônio cultural local. Através deste programa, os participantes têm a oportunidade de se tornarem monitores dos museus, auxiliando os visitantes, realizando atividades educativas e compartilhando conhecimentos sobre o acervo e a história das instituições.

“Estamos muito entusiasmados em lançar o projeto Monitor Mirim em parceria com a Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá. Acreditamos que essa iniciativa não só proporciona uma experiência única para os jovens envolvidos, mas também fortalece o vínculo entre a comunidade e os museus, incentivando o interesse pela cultura e pela história local”, afirmou Janaína Silva, professora do projeto.

O projeto vem acontecendo em colaboração com os museus municipais de Araxá, que fornecem suporte e orientação aos jovens monitores. O programa está sendo desenvolvido desde o mês de março, e em junho inicia a parte prática, quando os jovens serão monitores em uma visitação guiada pelos museus. Os encontros acontecem nas tardes de terças e quintas, durante o qual os participantes tem a oportunidade de participar de treinamentos, workshops e atividades práticas.