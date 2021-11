TV Araxá Educa entra no ar pelo canal aberto 12.2

Dia 22 de novembro de 2021. Data que a rede municipal de educação dá um passo importante na evolução do ensino público da cidade. A Prefeitura de Araxá colocou no ar a TV Araxá Educa pelo canal 12.2. A nova emissora aberta tem 24 horas de programação, com conteúdo educativo, sociocultural, científico e campanhas institucionais e de utilidade pública. A programação é dividida de acordo com o público-alvo: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, o Araxá Educa passa por uma fase de testes nos próximos dias. “Esse projeto é grandioso, um passo importante para a educação pública do nosso município e um desafio muito grande. Queremos que ele tenha efetividade, que tenha audiência, que contribua muito na educação das nossas crianças. Por isso, estamos em uma fase de adaptação, um período onde vamos aperfeiçoar ainda mais nosso conteúdo para iniciar 2022 com um projeto que atenda seus objetivos em sua totalidade.”

Segundo o prefeito Robson Magela, o Araxá Educa é um projeto de transparência e a modernização dos serviços públicos. “Essa é a qualidade de educação que buscamos. Um projeto educacional moderno, que vai contemplar toda a reestruturação física que estamos promovendo nas unidades de ensino, que vai agregar ao conteúdo que nossos professores oferecem dentro da sala de aula. Uma educação que a cidade sempre sonhou e que estamos tendo a felicidade de poder implantar”, ressalta o prefeito.