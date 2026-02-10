UAI Araxá alcança 70 mil atendimentos e se consolida como referência regional em serviços públicos

Com atendimento humanizado e serviços integrados, a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) de Araxá contabilizou aproximadamente 70 mil atendimentos ao longo de 2025, consolidando-se como referência no acesso da população a serviços públicos essenciais. A unidade mantém uma média mensal de cerca de 5,8 mil atendimentos.

Entre os serviços mais procurados estão a emissão da Carteira de Identidade, os atendimentos relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o Sistema Nacional de Emprego (Sine) e a digitação de documentos de veículos, áreas que concentram grande parte do fluxo diário.

Segundo a coordenadora da UAI Araxá, Silvânia Aparecida da Silva, o trabalho da unidade vai além da oferta de serviços. “Nosso compromisso é garantir um atendimento humanizado, personalizado e respeitoso, acolhendo cada cidadão e buscando soluções que atendam, de fato, às suas necessidades. A UAI existe para facilitar o acesso aos direitos e tornar o serviço público mais próximo das pessoas”, destaca.

Além da ampla oferta de serviços, a UAI realiza capacitação contínua dos servidores, disponibiliza equipamentos de informática de última geração e conta com terminais de autoatendimento, garantindo mais agilidade, eficiência e qualidade no atendimento à população.

Implantada por meio de convênio firmado com o Governo de Minas Gerais, via Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), a UAI é resultado de uma parceria em que o Município é responsável pela estrutura física, recursos humanos, equipamentos, manutenção e materiais de consumo, enquanto o Estado fornece os sistemas e programas dos serviços ofertados.

A UAI está localizada no Araxá Center Shopping, na rua Domingos Di Mambro, nº 850, Vila Silvéria. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Serviços oferecidos pela UAI Araxá

Emissão da Carteira de Identidade e de antecedentes criminais;

Emissão da Carteira CIPTEA (para pessoas com Transtorno do Espectro Autista);

Recadastramento de inativos;

Recadastramento de CPF;

Todos os serviços relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Liberação de veículos apreendidos;

Digitação de documentos de veículos;

Microfilmagem de documentos;

Aplicação de prova eletrônica de legislação;

Sistema Nacional de Emprego (Sine);

Junta de Serviço Militar;

Ouvidoria Municipal.

Serviços do Tribunal Regional Eleitoral (TRE)

A UAI de Araxá também oferece atendimento relacionado ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), facilitando o acesso da população a serviços eleitorais, como:

Cartórios e zonas eleitorais;

Disque-Eleitor;

Atendimento ao eleitor no exterior;

Justificativa eleitoral;

Ouvidoria eleitoral;

Restituição de multas eleitorais;

Emissão e regularização do título de eleitor;

Consulta ao local de votação;