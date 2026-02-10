UAI Araxá alcança 70 mil atendimentos e se consolida como referência regional em serviços públicos

Com atendimento humanizado e serviços integrados, a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) de Araxá contabilizou aproximadamente 70 mil atendimentos ao longo de 2025, consolidando-se como referência no acesso da população a serviços públicos essenciais. A unidade mantém uma média mensal de cerca de 5,8 mil atendimentos.
Entre os serviços mais procurados estão a emissão da Carteira de Identidade, os atendimentos relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o Sistema Nacional de Emprego (Sine) e a digitação de documentos de veículos, áreas que concentram grande parte do fluxo diário.
Segundo a coordenadora da UAI Araxá, Silvânia Aparecida da Silva, o trabalho da unidade vai além da oferta de serviços. “Nosso compromisso é garantir um atendimento humanizado, personalizado e respeitoso, acolhendo cada cidadão e buscando soluções que atendam, de fato, às suas necessidades. A UAI existe para facilitar o acesso aos direitos e tornar o serviço público mais próximo das pessoas”, destaca.
Além da ampla oferta de serviços, a UAI realiza capacitação contínua dos servidores, disponibiliza equipamentos de informática de última geração e conta com terminais de autoatendimento, garantindo mais agilidade, eficiência e qualidade no atendimento à população.
Implantada por meio de convênio firmado com o Governo de Minas Gerais, via Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), a UAI é resultado de uma parceria em que o Município é responsável pela estrutura física, recursos humanos, equipamentos, manutenção e materiais de consumo, enquanto o Estado fornece os sistemas e programas dos serviços ofertados.
A UAI está localizada no Araxá Center Shopping, na rua Domingos Di Mambro, nº 850, Vila Silvéria. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Serviços oferecidos pela UAI Araxá
Emissão da Carteira de Identidade e de antecedentes criminais;
Emissão da Carteira CIPTEA (para pessoas com Transtorno do Espectro Autista);
Recadastramento de inativos;
Recadastramento de CPF;
Todos os serviços relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
Liberação de veículos apreendidos;
Digitação de documentos de veículos;
Microfilmagem de documentos;
Aplicação de prova eletrônica de legislação;
Sistema Nacional de Emprego (Sine);
Junta de Serviço Militar;
Ouvidoria Municipal.
Serviços do Tribunal Regional Eleitoral (TRE)
A UAI de Araxá também oferece atendimento relacionado ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), facilitando o acesso da população a serviços eleitorais, como:
Cartórios e zonas eleitorais;
Disque-Eleitor;
Atendimento ao eleitor no exterior;
Justificativa eleitoral;
Ouvidoria eleitoral;
Restituição de multas eleitorais;
Emissão e regularização do título de eleitor;
Consulta ao local de votação;