Último dia de inscrições para Programa de Estágio e Cultivando Conhecimentos da Mosaic

A Mosaic Fertilizantes está com 60 vagas abertas para o Programa Novos Talentos 2020, cujas inscrições terminam nesta terça-feira (12.11).

O programa, que tem duas frentes de captação, não tem restrição de idade para fomentar a diversidade e a inovação dentro da empresa.

No Estágio Universitário, serão selecionados estudantes para trabalhar em áreas como Operações, Engenharia, Vendas, Finanças, RH, Comunicação, Jurídico, TI, Projetos e Supply Chain. Há vagas em Araxá (MG), Uberaba (MG), Tapira (MG), Patrocínio (MG), Cajati (SP), São Paulo (SP), Catalão (GO), Paranaguá (PR), Rio Grande (RS), Rondonópolis (MT), Rosário do Catete (SE).

Já no Cultivando Conhecimentos, as posições exigem curso superior completo com experiência de pelo menos dois anos de mercado, inglês avançado e disponibilidade para atuar em qualquer uma de nossas unidades no Brasil. Os profissionais poderão se candidatar para as áreas Comercial, Supply Chain, Estratégia e Novos Negócios, Performance de Produto, Planejamento de Lavra, COE de Processos e EHS (Saúde, Segurança e Meio Ambiente).

As inscrições podem ser feitas pelo site www.mosaicco.com.br e a previsão é que os profissionais escolhidos iniciem o programa até fevereiro de 2020.

Sobre Mosaic Fertilizantes

A Mosaic é uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados. Com a missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa, entrega cerca de 27,2 milhões de toneladas de fertilizantes para 40 países. No Brasil, por meio da Mosaic Fertilizantes, atua na produção, importação, comercialização e distribuição de fertilizantes para aplicação em diversas culturas agrícolas, além do desenvolvimento de produtos para nutrição animal e comercialização de produtos industriais. Possui unidades, próprias e contratadas, em dez estados brasileiros e no Paraguai. Por meio do Instituto Mosaic, promove ações de responsabilidade social na grande maioria das localidades onde está instalada. A empresa também é controladora do terminal portuário da Fospar, em Paranaguá. Para mais informações, visite www.mosaicco.com.br. Siga-nos no Facebook e LinkedIn.